Данилюк розповів, що робитиме на новій посаді

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Вівторок, 28 травня 2019, 18:29

Призначений секретарем РНБО колишній міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що зробить з Ради нацбезпеки і оборони "сильний аналітичний центр".

Про це він сказав у вівторок на брифінгу в Києві.

За словами Данилюка, його мета перетворити РНБО на "стратегічний майданчик ухвалення важливих рішень для держави" і змусити цей орган працювати ефективно.

Він повідомив, що останнім часом до питань національної безпеки приєдналися питання енергетики і державних фінансів.

Данилюк зазначив, що хоче створити "дуже сильну, потужну команду" і що він це вміє робити.

"Це буде сильний аналітичний центр, який буде пропонувати вищому керівництву держави для прийняття рішення на всі важливі теми", - сказав він.

"Це є виклик, до якого я готовий", - додав Данилюк.

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Нагадаємо:

  • У вівторок сайт президента опублікував указ про призначення Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони України.
  • За часів президентства Віктора Януковича Данилюк був його позаштатним радником і очолював Координаційний центр зі впровадження економічних реформ.
  • Після Революції Гідності Данилюк став членом команди Петра Порошенка, спершу як представник президента в уряді, а згодом – як заступник глави АП.
  • У 2016 році при формуванні уряду Володимира Гройсмана Данилюку доручили посаду міністра фінансів.
  • Тоді ж з'явилась інформація про сумісництво Данилюком державної служби з бізнесом, коли кілька начебто його компаній у Британії отримували прибутки, які не були задекларовані в Україні.
  • У 2017 році у міністра ускладнились стосунки з Порошенком та Гройсманом, а в червні 2018 року Верховна Рада відправила Данилюка у відставку.

Євген Кізілов, УП

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Теми: Данилюк РНБО Зеленський


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