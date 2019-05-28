Зеленський призначив Данилюка секретарем РНБО
Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони України.
ВІдповідний указ опублікували на сайті президента.
"Призначити Данилюка Олександра Олександровича секретарем Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в указі №327.
Раніше Данилюк представляв Зеленського на переговорах з Міжнародним валютним фондом.
До того у ЗМІ з'являлась інформація щодо того, що Данилюк розглядається Зеленським як кандидат на посаду глави МЗС.
До роботи на держслужбі, він працював у міжнародній консалтинговій компанії "McKinsey&Company" в Лондоні та Москві.
За часів президентства Віктора Януковича Данилюк був його позаштатним радником і очолював Координаційний центр зі впровадження економічних реформ.
Після Революції Гідності Данилюк став членом команди Петра Порошенка, спершу як представник президента в уряді, а згодом – як заступник глави АП.
У 2016 році при формуванні уряду Володимира Гройсмана Данилюку доручили посаду міністра фінансів.
Тоді ж з'явилась інформація про сумісництво Данилюком державної служби з бізнесом, коли кілька начебто його компаній у Британії отримували прибутки, які не були задекларовані в Україні.
У 2017 році у міністра ускладнились стосунки з Порошенком та Гройсманом, а в червні 2018 року Верховна Рада відправила Данилюка у відставку.
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Нагадаємо:
- Раніше в глава Адміністрації президента Андрій Богдан заявляв, що кандидатуру Олександра Данилюка розглядають на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.
- Олександр Турчинов подав заяву про відставку 17 травня. Він пов’язав таке рішення з припиненням повноважень президента Петра Порошенка. Пізніше Порошенко звільнив Турчинова з посади секретаря РНБО.