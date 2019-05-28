Зеленський призначив Данилюка секретарем РНБО

21943 перегляди
Вівторок, 28 травня 2019, 16:17
Олександр Данилюк

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

ВІдповідний указ опублікували на сайті президента.

"Призначити Данилюка Олександра Олександровича секретарем Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в указі №327.

Раніше Данилюк представляв Зеленського на переговорах з Міжнародним валютним фондом.

До того у ЗМІ з'являлась інформація щодо того, що Данилюк розглядається Зеленським як кандидат на посаду глави МЗС.

До роботи на держслужбі, він працював у міжнародній консалтинговій компанії "McKinsey&Company" в Лондоні та Москві.

За часів президентства Віктора Януковича Данилюк був його позаштатним радником і очолював Координаційний центр зі впровадження економічних реформ.

Після Революції Гідності Данилюк став членом команди Петра Порошенка, спершу як представник президента в уряді, а згодом – як заступник глави АП.

У 2016 році при формуванні уряду Володимира Гройсмана Данилюку доручили посаду міністра фінансів.

Тоді ж з'явилась інформація про сумісництво Данилюком державної служби з бізнесом, коли кілька начебто його компаній у Британії отримували прибутки, які не були задекларовані в Україні.

У 2017 році у міністра ускладнились стосунки з Порошенком та Гройсманом, а в червні 2018 року Верховна Рада відправила Данилюка у відставку.

Читайте також: Зе!Банкова. Кого Зеленський призначив в Адміністрацію президента

Нагадаємо:

  • Раніше в глава Адміністрації президента Андрій Богдан заявляв, що кандидатуру Олександра Данилюка розглядають на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.
  • Олександр Турчинов подав заяву про відставку 17 травня. Він пов’язав таке рішення з припиненням повноважень президента Петра Порошенка. Пізніше Порошенко звільнив Турчинова з посади секретаря РНБО.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський Данилюк РНБО


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Волкер заперечив, що рекомендував Зеленському не призначати Богдана 28 травня 2019, 16:31
Зеленський повернув громадянство Саакашвілі 28 травня 2019, 16:19
Зеленський привітав наступника Грибаускайте 28 травня 2019, 15:31
Усі новини
Головні новини
ДРГ окупанта атакувала сили ООС біля Попасної, один військовий зник безвісти
Зеленський зустрівся з місією МВФ і підтвердив, що Україна співпрацюватиме з Фондом
Саакашвілі повідомив, звідки і коли він повернеться в Україну
Зеленський повернув громадянство Саакашвілі
Усі новини
Досвід

Гурт ADAM. Як вмовити дружину танцювати на сцені

безпека

Отруєння побутовою хімією в дитини: що робити та як запобігти

Культура

Весільні прикмети і забобони