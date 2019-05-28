Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Данилюк рассказал, что будет делать на новой должности

Вторник, 28 мая 2019, 18:29
Данилюк рассказал, что будет делать на новой должности

Назначенный секретарем СНБО бывший министр финансов Александр Данилюк заявил, что сделает из Совета нацбезопасности и обороны "сильный аналитический центр".

Об этом он сказал во вторник на брифинге в Киеве.

По словам Данилюка, его цель превратить СНБО в "стратегическую площадку принятия важных решений для государства" и заставить этот орган работать эффективно.

Он сообщил, что в последнее время к вопросам национальной безопасности присоединились вопросы энергетики и государственных финансов.

Данилюк отметил, что хочет собрать "очень сильную, мощную команду" и что он это делать умеет.

"Это будет сильный аналитический центр, который будет предлагать высшему руководству государства для принятия решения на все важные темы", - сказал он.

"Это вызов, к которому я готов", - добавил Данилюк.

Читайте также: Зе!Банковая. Кого Зеленский назначил в Администрацию президента

Напомним:

  • Во вторник сайт президента опубликовал указ о назначении Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.
  • Во времена президентства Виктора Януковича Данилюк был его внештатным советником и возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ.
  • После Революции Достоинства Данилюк стал членом команды Петра Порошенко, сначала как представитель президента в правительстве, а затем - как заместитель главы АП.
  • В 2016 году при формировании правительства Владимира Гройсмана Данилюку поручили должность министра финансов.
  • Тогда же появилась информация о совместительстве Данилюком государственной службы с бизнесом, когда несколько якобы его компаний в Великобритании получали прибыли, которые не были задекларированы в Украине.
  • В 2017 году у министра усложнились отношения с Порошенко и Гройсманом, а в июне 2018 года Верховная Рада отправила Данилюка в отставку.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Александр ДанилюкСНБОЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Александр Данилюк
НАПК нашло нарушение во время конкурса на должность руководителя БЭБ – адвокаты Данилюка
Милованов промолчал о конфликте интересов – адвокаты Данилюка
Данилюк пошел судом на комиссию, которая завернула его с конкурса на руководителя БЭБ
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: