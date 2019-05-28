Данилюк рассказал, что будет делать на новой должности

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Вторник, 28 мая 2019, 18:29

Назначенный секретарем СНБО бывший министр финансов Александр Данилюк заявил, что сделает из Совета нацбезопасности и обороны "сильный аналитический центр".

Об этом он сказал во вторник на брифинге в Киеве.

По словам Данилюка, его цель превратить СНБО в "стратегическую площадку принятия важных решений для государства" и заставить этот орган работать эффективно.

Он сообщил, что в последнее время к вопросам национальной безопасности присоединились вопросы энергетики и государственных финансов.

Данилюк отметил, что хочет собрать "очень сильную, мощную команду" и что он это делать умеет.

"Это будет сильный аналитический центр, который будет предлагать высшему руководству государства для принятия решения на все важные темы", - сказал он.

"Это вызов, к которому я готов", - добавил Данилюк.

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Напомним:

  • Во вторник сайт президента опубликовал указ о назначении Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.
  • Во времена президентства Виктора Януковича Данилюк был его внештатным советником и возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ.
  • После Революции Достоинства Данилюк стал членом команды Петра Порошенко, сначала как представитель президента в правительстве, а затем - как заместитель главы АП.
  • В 2016 году при формировании правительства Владимира Гройсмана Данилюку поручили должность министра финансов.
  • Тогда же появилась информация о совместительстве Данилюком государственной службы с бизнесом, когда несколько якобы его компаний в Великобритании получали прибыли, которые не были задекларированы в Украине.
  • В 2017 году у министра усложнились отношения с Порошенко и Гройсманом, а в июне 2018 года Верховная Рада отправила Данилюка в отставку.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Данилюк СНБО Зеленский


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