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ДРГ оккупанта атаковала силы ООС у Попасной, один военный пропал без вести

Среда, 29 мая 2019, 00:48
ДРГ оккупанта атаковала силы ООС у Попасной, один военный пропал без вести

В ходе боевого столкновения у Попасной пропал без вести один боец ​​ООС, двое террористов были уничтожены.

Об этом сообщается на странице 54 отдельной механизированной бригады в faceook.

"В ходе проведения проверки минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений части в районе н.п. Попасная группа саперов была атакована диверсионно-разведывательной группой противника. Завязался бой. В ходе боя саперами были уничтожены двое военнослужащих противника и один ранен. Для поддержки ДРГ противником было применено запрещенное минскими договоренностями оружие", - говорится в сообщении.

Военные добавили, что во время боя пропал без вести один из военнослужащих части. В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, но положительных результатов не дали.

Напоминаем:

  • 28 мая ввкчери пресс-центр ООС сообщил, что оккупанты в течение дня дважды открывали огонь по позициям украинских войск в Донбассе, применяя 120-мм минометы.
  • 22 мая восемь военнослужащих Вооруженных сил были задержаны боевиками оккупированных районов Донецкой области. Сообщалось, что вероятно военные, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали на оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований РФ.

Темы: ООСбоевые действия
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