Шимкив: В ситуационной комнате АП не было серверов

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Среда, 29 мая 2019, 10:08

Дмитрий Шимкив, бывший заместитель главы Администрации президента времен Петра Порошенко, опровергает наличие в ситуационной комнате АП серверов с секретными данными.

Об этом он написал в Facebook из Америки, комментируя заявление нового секретаря СНБО Александра Данилюка об исчезновении из ситуационной комнаты в АП мониторов и серверов с секретной информацией.

"Архитектура ситуационной комнаты не предполагает никаких серверов, кроме видеосервера для управления видеостеной и другими экранами. Главная роль видеосервера – это вывод различных источников видео на объединенное пространство видеоэкранов", – заявил Шимкив.

По его словам, главная цель такого подхода – "объединить информационные источники с различными уровнями защиты в едином пространстве восприятия информации".

"Ни одна государственная организация не даст вам копию информационных ресурсов, но может при определенных условиях и присутствии оператора выдавать видеокартинку с рабочего места, которое находится в самой институции. Это что-то вроде удаленного доступа на компьютер или сервер", – заявил Шимкив.

По его словам, по защищенным каналам связи "передается только видеоизображение, а не данные, а следовательно исчезает необходимость сохранять и строить какие-то промежуточные сервера или хранилища".

"Это позволило обойти требования подзаконных актов и отразить источники различного происхождения одновременно", – пояснил экс-заместитель главы АП.

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Темы: Администрация президента Данилюк


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