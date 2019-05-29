Скандал с исчезновением техники из АП: возбуждено уголовное дело

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту исчезновения мониторов и серверов секретной информации из Администрации президента.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи Киевского теруправления ГБР начали досудебное расследование относительно возможной утери должностными лицами Администрации президента Украины материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну", - говорят в Бюро.

Отмечается, что по этому поводу ГБР зарегистрировало уголовное производство по ч. 2 ст. 329 УК (утеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшая тяжкие последствия).

Согласно сообщению, дело открыто из-за того, что 28 мая в СМИ было обнародовано видеообращение секретаря СНБО Александра Данилюка об отсутствии в ситуативной комнате Администрации президента серверов, содержащих секретную информацию.

Напомним: