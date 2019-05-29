Скандал с исчезновением техники из АП: возбуждено уголовное дело

5955 просмотров
Среда, 29 мая 2019, 13:29

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту исчезновения мониторов и серверов секретной информации из Администрации президента.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи Киевского теруправления ГБР начали досудебное расследование относительно возможной утери должностными лицами Администрации президента Украины материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну", - говорят в Бюро.

Отмечается, что по этому поводу ГБР зарегистрировало уголовное производство по ч. 2 ст. 329 УК (утеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшая тяжкие последствия).

Согласно сообщению, дело открыто из-за того, что 28 мая в СМИ было обнародовано видеообращение секретаря СНБО Александра Данилюка об отсутствии в ситуативной комнате Администрации президента серверов, содержащих секретную информацию.

Напомним:

  • 28 мая вновь назначенный секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в АП исчезли мониторы и серверы с секретной информацией. Он опубликовал видео, на котором показал эту комнату.
  • На это отреагировал пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко. Он заявил, что техника в комнате была арендована и затем возвращена владельцу, а также он возразил, что на серверах была конфиденциальная информация.
  • Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов также прокомментировал видео Данилюка. "Хочу подчеркнуть, что предоставленный Данилюком видеоматериал никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях Администрации президента Украины (улица Банковая)", - заявил он.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Администрация президента скандал ГБР криминал Данилюк


powered by lun.ua
Материалы по теме
Шимкив: В ситуационной комнате АП не было серверов, а ситрум оплачивал Порошенко 29 мая 2019, 10:08
Новоназначенный зам Богдана рассказал, чем будет заниматься 29 мая 2019, 09:54
Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в АП исчезли серверы с секретными данными 28 мая 2019, 21:59
Все новости
Главные новости
Зеленский определился с первым официальным визитом за границу
В ратушу Львова ворвались неизвестные, произошла драка - горсовет
Отставка Гройсмана и Избирательный кодекс нашли поддержку в комитете
В Киеве – сильный пожар на территории "Кузни на Рыбальском"
Все новости
Лайфхаки

Как полюбить понедельники: 5 действенных советов

безопасность

Отравление бытовой химией у ребенка: что делать и как предотвратить

психология

8 самых распространенных признаков депрессии

Поиск по сайту
Архив
Весь архів