Скандал с исчезновением техники из АП: возбуждено уголовное дело
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту исчезновения мониторов и серверов секретной информации из Администрации президента.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Следователи Киевского теруправления ГБР начали досудебное расследование относительно возможной утери должностными лицами Администрации президента Украины материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну", - говорят в Бюро.
Отмечается, что по этому поводу ГБР зарегистрировало уголовное производство по ч. 2 ст. 329 УК (утеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшая тяжкие последствия).
Согласно сообщению, дело открыто из-за того, что 28 мая в СМИ было обнародовано видеообращение секретаря СНБО Александра Данилюка об отсутствии в ситуативной комнате Администрации президента серверов, содержащих секретную информацию.
Напомним:
- 28 мая вновь назначенный секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в АП исчезли мониторы и серверы с секретной информацией. Он опубликовал видео, на котором показал эту комнату.
- На это отреагировал пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко. Он заявил, что техника в комнате была арендована и затем возвращена владельцу, а также он возразил, что на серверах была конфиденциальная информация.
- Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов также прокомментировал видео Данилюка. "Хочу подчеркнуть, что предоставленный Данилюком видеоматериал никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях Администрации президента Украины (улица Банковая)", - заявил он.