ЦВК зареєструвала першого кандидата на виборах Ради

Центральна виборча комісія зареєструвала першого кандидата у народні депутати на позачергових парламентських виборах.

Як повідомляє громадянська мережа "ОПОРА", комісія в середу зареєструвала кандидата на виборчому окрузі №214 у Києві Володимира Пригладя.

Пізніше в прес-службі ЦВК повідомили, що Пригладь подав заяву про самовисування.

Він народився 8 грудня 1976 року в місті Хмельницькому, громадянин України, фізична особа – підприємець, безпартійний, освіта вища, не судимий.

Протягом останніх п’яти років проживає на території України, в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області.

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