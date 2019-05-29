Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЦВК зареєструвала першого кандидата на виборах Ради

Середа, 29 травня 2019, 15:49

Центральна виборча комісія зареєструвала першого кандидата у народні депутати на позачергових парламентських виборах.

Як повідомляє громадянська мережа "ОПОРА", комісія в середу зареєструвала кандидата на виборчому окрузі №214 у Києві Володимира Пригладя.

Пізніше в прес-службі ЦВК повідомили, що Пригладь подав заяву про самовисування.

Він народився 8 грудня 1976 року в місті Хмельницькому, громадянин України, фізична особа – підприємець, безпартійний, освіта вища, не судимий.

Протягом останніх п’яти років проживає на території України, в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області.

Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. Згідно з указом, вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
  • 24 травня у ЦВК заявили про початок виборчого процесу.

Українська правда
Теми: вибориВерховна РадаЦВК
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
вибори
Потенційний кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Останні новини
12:19
Уряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
Усі новини...
Реклама: