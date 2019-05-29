ЦВК зареєструвала першого кандидата на виборах Ради
Центральна виборча комісія зареєструвала першого кандидата у народні депутати на позачергових парламентських виборах.
Як повідомляє громадянська мережа "ОПОРА", комісія в середу зареєструвала кандидата на виборчому окрузі №214 у Києві Володимира Пригладя.
Пізніше в прес-службі ЦВК повідомили, що Пригладь подав заяву про самовисування.
Він народився 8 грудня 1976 року в місті Хмельницькому, громадянин України, фізична особа – підприємець, безпартійний, освіта вища, не судимий.
Протягом останніх п’яти років проживає на території України, в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області.
Нагадаємо:
- 21 травня президент Володимир Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. Згідно з указом, вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
- 24 травня у ЦВК заявили про початок виборчого процесу.
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