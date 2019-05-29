ЦИК зарегистрировал первого кандидата на выборах Рады

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах.

Как сообщает гражданская сеть "ОПОРА", комиссия в среду зарегистрировала кандидата на избирательном округе №214 в Киеве Владимира Пригладя.

Позже в пресс-службе ЦИК сообщили, что Пригладь подал заявление о самовыдвижении.

Он родился 8 декабря 1976 года в городе Хмельницком, гражданин Украины, физическое лицо - предприниматель, беспартийный, образование высшее, не судим.

В течение последних пяти лет проживает на территории Украины, в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области.

Напомним: