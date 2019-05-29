ЦИК зарегистрировал первого кандидата на выборах Рады
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Среда, 29 мая 2019, 15:49
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах.
Как сообщает гражданская сеть "ОПОРА", комиссия в среду зарегистрировала кандидата на избирательном округе №214 в Киеве Владимира Пригладя.
Позже в пресс-службе ЦИК сообщили, что Пригладь подал заявление о самовыдвижении.
Он родился 8 декабря 1976 года в городе Хмельницком, гражданин Украины, физическое лицо - предприниматель, беспартийный, образование высшее, не судим.
В течение последних пяти лет проживает на территории Украины, в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области.
Напомним:
Украинская правда
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