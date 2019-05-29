Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЦИК зарегистрировал первого кандидата на выборах Рады

Среда, 29 мая 2019, 15:49

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах.

Как сообщает гражданская сеть "ОПОРА", комиссия в среду зарегистрировала кандидата на избирательном округе №214 в Киеве Владимира Пригладя.

Позже в пресс-службе ЦИК сообщили, что Пригладь подал заявление о самовыдвижении.

Он родился 8 декабря 1976 года в городе Хмельницком, гражданин Украины, физическое лицо - предприниматель, беспартийный, образование высшее, не судим.

В течение последних пяти лет проживает на территории Украины, в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области.

Напомним:

  • 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.
  • 24 мая в ЦИК заявили о начале избирательного процесса.

Украинская правда
Темы: виборыВерховная РадаЦИК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
виборы
Партия Сунака может пойти на выборы весной, чтобы избежать поражения – СМИ
Сопротивление рассказало, как захватчики готовятся к псевдовыборам на оккупированных территориях
Потенциальный кандидат в президенты США преуменьшил значение войны в Украине
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: