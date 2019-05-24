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Дострокові вибори в Раду: стартував процес зміни місця голосування

П'ятниця, 24 травня 2019, 12:40
Дострокові вибори в Раду: стартував процес зміни місця голосування

В Україні стартував процес тимчасової зміни місця голосування на позачергових виборах Верховної Ради.

Про це повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

"Сьогодні розпочався виборчий процес з позачергових виборів народних депутатів України. Так само і стартує процес тимчасової зміни місця голосування", – наголошує вона.

За словами Сліпачук, кожен охочий скористатися своїм правом проголосувати на позачергових виборах 21 липня повинен подати заяву до органів ведення державного реєстру виборців і тимчасово змінити місце голосування. Зробити це можна до 15 липня, включно.

Для виборців, чия виборча адреса знаходиться на тимчасово окупованій території достатньо лише паспорту з відповідною реєстрацією.

Для всіх інших доведеться додати підтверджуючі документи, що ви дійсно будете в день голосування в тому місці, де хочете проголосувати.

Більше інформації про те, як змінити місце голосування, а головне перевірити себе у Держреєстрі можна дізнатися за посиланням.

За змішаною системою під час голосування виборець отримає два бюлетені – для голосування загальнодержавному багатомандатному та одномандатному виборчому окрузі.

Якщо виборець перебуватиме за межами свого округу, він зможе проголосувати лише у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Нагадаємо:

  • Перед другим туром президентських виборів багато людей, які хотіли змінити місце голосування, у Києві зіткнулися з проблемою довжелезних черг у відділах ведення держреєстру виборців. 
  • 21 травня президент Володимир Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. Згідно з указом, позачергові вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
  • Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.
  • Він попросив проголосувати за внесення змін до закону про вибори народних депутатів – скасувати мажоритарну частину виборів до ВР і знизити прохідний бар’єр до 3%.
  • Однак 22 травня Верховна Рада провалила законопроекти президента і навіть не внесла їх до порядку денного.
  • Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що за діючою процедурою системи закупівель ЦВК не встигне роздрукувати бюлетені та підготувати виборчий процес.

Українська правда

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Теми: вибориВерховна РадаЦВК
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