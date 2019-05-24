Дострокові вибори в Раду: стартував процес зміни місця голосування
В Україні стартував процес тимчасової зміни місця голосування на позачергових виборах Верховної Ради.
Про це повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.
"Сьогодні розпочався виборчий процес з позачергових виборів народних депутатів України. Так само і стартує процес тимчасової зміни місця голосування", – наголошує вона.
За словами Сліпачук, кожен охочий скористатися своїм правом проголосувати на позачергових виборах 21 липня повинен подати заяву до органів ведення державного реєстру виборців і тимчасово змінити місце голосування. Зробити це можна до 15 липня, включно.
Для виборців, чия виборча адреса знаходиться на тимчасово окупованій території достатньо лише паспорту з відповідною реєстрацією.
Для всіх інших доведеться додати підтверджуючі документи, що ви дійсно будете в день голосування в тому місці, де хочете проголосувати.
Більше інформації про те, як змінити місце голосування, а головне перевірити себе у Держреєстрі можна дізнатися за посиланням.
За змішаною системою під час голосування виборець отримає два бюлетені – для голосування загальнодержавному багатомандатному та одномандатному виборчому окрузі.
Якщо виборець перебуватиме за межами свого округу, він зможе проголосувати лише у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
Нагадаємо:
- Перед другим туром президентських виборів багато людей, які хотіли змінити місце голосування, у Києві зіткнулися з проблемою довжелезних черг у відділах ведення держреєстру виборців.
- 21 травня президент Володимир Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. Згідно з указом, позачергові вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
- Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.
- Він попросив проголосувати за внесення змін до закону про вибори народних депутатів – скасувати мажоритарну частину виборів до ВР і знизити прохідний бар’єр до 3%.
- Однак 22 травня Верховна Рада провалила законопроекти президента і навіть не внесла їх до порядку денного.
- Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що за діючою процедурою системи закупівель ЦВК не встигне роздрукувати бюлетені та підготувати виборчий процес.