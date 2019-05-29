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"Опоблок" может воссоединиться

Среда, 29 мая 2019, 17:25
Опоблок может воссоединиться

"Оппозиционный блок" может воссоединиться уже в ближайшие дни для похода на досрочные парламентские выборы.

Об этом сообщают источники "Украинской правды" в группах влияния оппозиционных политсил.

По данным УП, к переговорам привлечены Сергей Левочкин и Вадим Новинский (группа олигарха Рината Ахметова), и Вадим Рабинович (группа Виктора Медведчука).

По словам собеседников УП, группы влияния, которые еще в начале года обвиняли друг друга во всех возможных изменах - очень вероятно на выборы в Верховную Раду пойдут вместе.

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Третий лишний. Почему Левочкин с Медведчуком готовятся к выборам без Ахметова

Напомним:

  • Объединению этих трех групп перед президентскими выборами мешал личный и деловой конфликт олигархов Рината Ахметова и Дмитрия Фирташа.
  • Точкой в ​​их союзе стало исключение бывшего председателя Адиминстрации президента Януковиче Сергея Левочкина и Юрия Бойко из фракции "Оппозиционный блок" из-за объединения Бойко с Вадимом Рабиновичем - "Оппозиционная платформа - За жизнь". За тем соглашением стояли длительные переговоры между Левочкиным и кумом российского президента Путина Виктором Медведчуком.
  • На президентские выборы 2019 года оппозиционные силы ходили отдельно: Юрий Бойко набрал 11,67% электоральной поддержки, Александр Вилкул - 4,15%

Украинская правда

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Темы: Оппозиционный блок
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