"Опоблок" может воссоединиться
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Среда, 29 мая 2019, 17:25
"Оппозиционный блок" может воссоединиться уже в ближайшие дни для похода на досрочные парламентские выборы.
Об этом сообщают источники "Украинской правды" в группах влияния оппозиционных политсил.
По данным УП, к переговорам привлечены Сергей Левочкин и Вадим Новинский (группа олигарха Рината Ахметова), и Вадим Рабинович (группа Виктора Медведчука).
По словам собеседников УП, группы влияния, которые еще в начале года обвиняли друг друга во всех возможных изменах - очень вероятно на выборы в Верховную Раду пойдут вместе.
Украинская правда
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