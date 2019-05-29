"Опоблок" может воссоединиться

"Оппозиционный блок" может воссоединиться уже в ближайшие дни для похода на досрочные парламентские выборы.

Об этом сообщают источники "Украинской правды" в группах влияния оппозиционных политсил.

По данным УП, к переговорам привлечены Сергей Левочкин и Вадим Новинский (группа олигарха Рината Ахметова), и Вадим Рабинович (группа Виктора Медведчука).

По словам собеседников УП, группы влияния, которые еще в начале года обвиняли друг друга во всех возможных изменах - очень вероятно на выборы в Верховную Раду пойдут вместе.