Саакашвілі відреагував на повернуте йому громадянство
Колишній президент Грузії і губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі подякував українському лідеру Володимиру Зеленському за указ про відновлення його громадянства України.
Відповідний пост він опублікував у Facebook.
"Дякую президенту Зеленському! Слава Україні!" – написав Саакашвілі.
У вівторок вранці в ефірі телеканалу UA:Перший Саакашвілі сказав, що чекає на відповідні дії юристів Адміністрації нового президента, щоб законно повернутися в Україну.
Читайте також: Зворотній прорив. Як Саакашвілі вислали з України
Без Міхо. Що відбувається в партії Саакашвілі після його депортації
Нагадаємо:
- 28 травня президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув громадянство екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.
- Раніше лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий звернувся до Зеленського з закликом скасувати указ Порошенка і відновити українське громадянство Саакашвілі.
- 22 травня адвокат екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький заявив, що передав в Адміністрацію президента звернення Саакашвілі, у якому він просить повернути йому громадянство України.
- 21 квітня Міхеіл Саакашвілі заявив, що звернувся до уповноважених органів влади в Україні з проханням зняти обмеження на його в'їзд.
- У відповідь державна прикордонна служба наголосила, що Саакашвілі не має підстав для законного в'їзду на територію України.
- Коментуючи це, Саакашвілі заявив: "Поки Порошенко президент, я і не очікував від Прикордонної служби іншої відповіді. Нічого, ще трошки потерплю після стількох місяців очікування".
- Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року, йому заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року.
- Саакашвілі пообіцяв повернутися до України і був не проти посісти посаду прем’єра.
- Наразі Саакашвілі оформив у Нідерландах посвідчення особи, що дає йому право на проживання та роботу в Євросоюзі.
- Пізніше він заявляв, що повернеться до Грузії, а також запропонував екс-президенту Георгію Маргвелашвілі повернути йому грузинське громадянство.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua