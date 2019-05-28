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Саакашвілі відреагував на повернуте йому громадянство

Вівторок, 28 травня 2019, 16:49

Колишній президент Грузії і губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі подякував українському лідеру Володимиру Зеленському за указ про відновлення його громадянства України.

Відповідний пост він опублікував у Facebook.

"Дякую президенту Зеленському! Слава Україні!" – написав Саакашвілі.

У вівторок вранці в ефірі телеканалу UA:Перший Саакашвілі сказав, що чекає на відповідні дії юристів Адміністрації нового президента, щоб законно повернутися в Україну.

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Без Міхо. Що відбувається в партії Саакашвілі після його депортації

Нагадаємо:

  • 28 травня президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув громадянство екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.
  • Раніше лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий звернувся до Зеленського з закликом скасувати указ Порошенка і відновити українське громадянство Саакашвілі.
  • 22 травня адвокат екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький заявив, що передав в Адміністрацію президента звернення Саакашвілі, у якому він просить повернути йому громадянство України.
  • 21 квітня Міхеіл Саакашвілі заявив, що звернувся до уповноважених органів влади в Україні з проханням зняти обмеження на його в'їзд.
  • У відповідь державна прикордонна служба наголосила, що Саакашвілі не має підстав для законного в'їзду на територію України.
  • Коментуючи це, Саакашвілі заявив: "Поки Порошенко президент, я і не очікував від Прикордонної служби іншої відповіді. Нічого, ще трошки потерплю після стількох місяців очікування".
  • Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року, йому заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року.
  • Саакашвілі пообіцяв повернутися до України і був не проти посісти посаду прем’єра.
  • Наразі Саакашвілі оформив у Нідерландах посвідчення особи, що дає йому право на проживання та роботу в Євросоюзі.
  • Пізніше він заявляв, що повернеться до Грузії, а також запропонував екс-президенту Георгію Маргвелашвілі повернути йому грузинське громадянство.

Українська правда

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Теми: СаакашвіліЗеленськийгромадянство
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