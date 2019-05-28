Саакашвілі відреагував на повернуте йому громадянство

Колишній президент Грузії і губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі подякував українському лідеру Володимиру Зеленському за указ про відновлення його громадянства України.

Відповідний пост він опублікував у Facebook.

"Дякую президенту Зеленському! Слава Україні!" – написав Саакашвілі.

У вівторок вранці в ефірі телеканалу UA:Перший Саакашвілі сказав, що чекає на відповідні дії юристів Адміністрації нового президента, щоб законно повернутися в Україну.

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