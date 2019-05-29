"Слуга народу" набирає кандидатів у депутати

Партія "Слуга народу" запустила сайт і пропонує охочим стати кандидатами у нардепи по мажоритарному округу, майбутніми політичними діячами чи волонтерами партії.

Про це 29 травня повідомляє "Зе!Команда" у Facebook.

"Шукаємо гідних людей, які підтримають курс команди. Лише такі будуть будувати країну та відповідати перед громадянами", - йдеться в дописі.

Охочим приєднатися до команди слуги народу пропонують стати волонтерами, членами комісій чи спостерігачами, кандидатами у нардепи по мажоритарному округу чи майбутніми політичними діячами.

Відзначається, що реєстрація у якості кандидата по мажоритарному округу буде тривати 4 дні, тобто до 2 червня включно.

За 15 хвилин до партії захотіли приєднатися більше 1000 осіб.

Серед іншого кандидати у депутати по мажоритарному округу мають надіслати відео-резюме та ідеї трьох власних законопроектів. Законотворчі ідеї потрібно описати за кількома пунктами.

Зазначається, що волонтер у штабі буде допомагати в урегулюванні процесу діяльності партії, приймати участь у реалізації проектів команди.

Член комісії або спостерігач у "Слузі народу" має контролювати виборчий процес і приймати участь у комісії або в ролі спостерігача на парламентських виборах.

Політичний діяч у майбутньому - це людина, яка має великі політичні амбіції та прагне до швидкого розвитку країни.

"Кандидат по мажоритарному округу: готовий бути слугою народу, очолювати діяльність свого округу, готовий допомагати президенту та підтримувати плани команди", - повідомили критерії відбору у пропрезидентській партії.

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