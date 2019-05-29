"Слуга народа" набирает кандидатов в депутаты
Партия "Слуга народа" запустила сайт и предлагает желающим стать кандидатами в нардепы по мажоритарному округу, будущими политическими деятелями или волонтерами партии.
Об этом 29 мая сообщает "Зе!Команда" в Facebook.
"Ищем достойных людей, которые поддержат курс команды. Только такие будут строить страну и отвечать перед гражданами", - говорится в заметке.
Желающим присоединиться к команде "Слуги народа" предлагают стать волонтерами, членами комиссий или наблюдателями, кандидатами в нардепы по мажоритарному округу или будущими политическими деятелями.
Отмечается, что регистрация в качестве кандидата по мажоритарному округу будет продолжаться 4 дня, то есть до 2 июня включительно.
За 15 минут к партии захотели присоединиться более 1000 человек.
Среди прочего кандидаты в депутаты по мажоритарному округу должны прислать видео-резюме и идеи трех собственных законопроектов. Законотворческие идеи нужно описать по нескольким пунктам.
Отмечается, что волонтер в штабе будет помогать в урегулировании процесса деятельности партии, принимать участие в реализации проектов команды.
Член комиссии или наблюдатель в "Слуге народа" должен контролировать избирательный процесс и соответственно принимать участие в комиссии или в роли наблюдателя на парламентских выборах.
Политический деятель в будущем - это человек, который имеет большие политические амбиции и стремится к быстрому развитию страны.
"Кандидат по мажоритарному округу: готов быть слугой народа, возглавлять деятельность своего округа, готов помогать президенту и поддерживать планы команды", - сообщили критерии отбора в пропрезидентской партии.
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Напомним:
- 23 мая президент Владимир Зеленский заявил, что с 27 мая его команда запускает онлайн проект "Лифт", который позволит желающим представить свои идеи по диджитализации государства.
- 27 мая руководитель избирательного штаба партии Зеленского "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что проект "Лифт" могут использовать для отбора кандидатов в депутаты Верховной Рады 9 созыва, так как назначены досрочные выборы.
- По словам Корниенко, съезд партии должен состояться 8 июня. На этом съезде партия представит своих кандидатов по мажоритарным округам, список партии из 225 человек и программу партии.
- Кандидаты в партию должны подать анкету и концепты законопроектов, которые они хотят реализовать в ВР, также они должны проговорить свое видение работы в комитетах ВР.