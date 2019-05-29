"Слуга народа" набирает кандидатов в депутаты

Партия "Слуга народа" запустила сайт и предлагает желающим стать кандидатами в нардепы по мажоритарному округу, будущими политическими деятелями или волонтерами партии.

Об этом 29 мая сообщает "Зе!Команда" в Facebook.

"Ищем достойных людей, которые поддержат курс команды. Только такие будут строить страну и отвечать перед гражданами", - говорится в заметке.

Желающим присоединиться к команде "Слуги народа" предлагают стать волонтерами, членами комиссий или наблюдателями, кандидатами в нардепы по мажоритарному округу или будущими политическими деятелями.

Отмечается, что регистрация в качестве кандидата по мажоритарному округу будет продолжаться 4 дня, то есть до 2 июня включительно.

За 15 минут к партии захотели присоединиться более 1000 человек.

Среди прочего кандидаты в депутаты по мажоритарному округу должны прислать видео-резюме и идеи трех собственных законопроектов. Законотворческие идеи нужно описать по нескольким пунктам.

Отмечается, что волонтер в штабе будет помогать в урегулировании процесса деятельности партии, принимать участие в реализации проектов команды.

Член комиссии или наблюдатель в "Слуге народа" должен контролировать избирательный процесс и соответственно принимать участие в комиссии или в роли наблюдателя на парламентских выборах.

Политический деятель в будущем - это человек, который имеет большие политические амбиции и стремится к быстрому развитию страны.

"Кандидат по мажоритарному округу: готов быть слугой народа, возглавлять деятельность своего округа, готов помогать президенту и поддерживать планы команды", - сообщили критерии отбора в пропрезидентской партии.

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Напомним: