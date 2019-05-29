Народний депутат Ігор Кононенко заявив, що вийшов з партії екс-президента Петра Порошенка "Європейська солідарність".

Про це він повідомив у Facebook.

"Свою місію я бачу у тому, щоб дати можливість молодим патріотам брати більш активну участь у розбудові країни. Тому я вирішив поступитися своїм місцем у партійному списку новим політикам, біографія яких буде писатися на чистому аркуші, що не заплямований у гібридній інформаційній війні", - написав він.

За його словами, він "хоче дати можливість проявити себе молодим партійцям".

"Тому полишаю партійні посади - це мій особистий внесок у створення "соціальних ліфтів" в Україні. Вірю в нашу молодь і завжди готовий її підтримати", - зазначив Кононенко.

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