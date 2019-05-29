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Кононенко заявив, що готовий поступитися молодим місцем у партії Порошенка

Середа, 29 травня 2019, 23:03
Кононенко заявив, що готовий поступитися молодим місцем у партії Порошенка
БПП

Народний депутат Ігор Кононенко заявив, що полишає партійні посади в політсилі екс-президента Петра Порошенка "Європейська солідарність", бо хоче поступитися місцем молодим партійцям.

Про це він повідомив у Facebook.

"Свою місію я бачу у тому, щоб дати можливість молодим патріотам брати більш активну участь у розбудові країни. Тому я вирішив поступитися своїм місцем у партійному списку новим політикам, біографія яких буде писатися на чистому аркуші, що не заплямований у гібридній інформаційній війні", - написав він.

За його словами, він "хоче дати можливість проявити себе молодим партійцям".

"Тому полишаю партійні посади - це мій особистий внесок у створення "соціальних ліфтів" в Україні. Вірю в нашу молодь і завжди готовий її підтримати", - зазначив Кононенко.

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Нагадаємо:

  • Ігор Кононенко - народний депутат, займав посаду першого заступника голови фракції БПП, соратник Петра Порошенка.
  • 11 квітня Національне антикорупційне бюро викликало на допит Ігоря Кононенка та бізнесменів Григорія й Ігоря Суркісів, дата допиту не уточнювалась.
  • Раніше журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший") оприлюднили записи телефонних розмов за участю соратника президента Кононенка та братів Суркісів, на яких обговорювали схему з виведення сотень мільйонів гривень із державних обленерго.
  • Для верифікації телефонних розмов "Схеми" передали зразки американським спеціалістам із Національного центру медіа-експертиз – освітньо-наукового центру Університету Колорадо у Денвері, створеного за підтримки Міністерства юстиції США.
  • Експертиза всіх надісланих голосів дала позитивний результат: показники вірогідності подібності голосів за шкалою, передбаченою цією методологією, високі.
  • На записах Крючков, Кононенко, брати Суркіси та нардеп від "Народного фронту" Ігор Котвіцький обговорювали, зокрема, способи отримання і збереження контролю над "Запоріжжяобленерго", "Черкасиобленерго" та "Харківобленерго", а також розподіл між учасниками схеми значних сум готівки.
  • НАБУ проводить досудове розслідування, вбачаючи, що Крючков та інші особи завдали збитки державним обленерго на загальну суму понад 1,4 мільярда гривень.

 У цій новині виправлений заголовок, який був таким: "Кононенко заявив, що вийшов з партії Порошенка"

Українська правда

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Теми: КононенкоПорошенкоБПП
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