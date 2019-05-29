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Кононенко заявил, что готов уступить молодым место в партии Порошенко

Среда, 29 мая 2019, 23:03
Кононенко заявил, что готов уступить молодым место в партии Порошенко
БПП

Народный депутат Игорь Кононенко заявил, что оставляет партийные должности в политсиле экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", потому что хочет уступить место молодым партийцам.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Свою миссию я вижу в том, чтобы дать возможность молодым патриотам принимать более активное участие в развитии страны. Поэтому я решил уступить свое место в партийном списке новым политикам, биография которых будет писаться на чистом листе, не запятнаном в гибридной информационной войне", - написал он.

По его словам, он "хочет дать возможность проявить себя молодым партийцам".

"Поэтому оставляю партийные должности - это мой личный вклад в создание "социальных лифтов" в Украине. Верю в нашу молодежь и всегда готов ее поддержать", - отметил Кононенко.

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Напомним:

  • Игорь Кононенко - народный депутат, занимал должность первого заместителя председателя фракции БПП, соратник Петра Порошенко.
  • 11 апреля Национальное антикоррупционное бюро вызвало на допрос соратника президента и заместителя главы фракции БПП Игоря Кононенко и бизнесменов Григория и Игоря Суркисов. Дата допроса не уточнялась.
  • Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") обнародовали записи телефонных разговоров с участием соратника президента Кононенко и братьев Суркисов, на которых обсуждали схему по выводу сотен миллионов гривен из государственных облэнерго.
  • Для верификации телефонных разговоров "Схемы" передали образцы американским специалистам из Национального центра медиа-экспертиз – научно-образовательного центра Университета Колорадо в Денвере, созданного при поддержке Министерства юстиции США.
  • Экспертиза всех присланных голосов дала позитивный результат: показатели достоверности сходства голосов по шкале, предусмотренной этой методологией, высоки.
  • На записях Крючков, Кононенко, братья Суркисы и нардеп от "Народного фронта" Игорь Котвицкий обсуждали, в частности, способы получения и сохранения контроля над "Запорожьеоблэнерго", "Черкассыоблэнерго" и "Харьковоблэнерго", а также распределение между участниками схемы значительных сумм налички.
  • НАБУ проводит досудебное расследование, усматривая, что Крючков и другие лица нанесли ущерб государственным облэнерго на общую сумму более 1,4 миллиарда гривен.

В этой новости исправлен заголовок, который был таким: "Кононенко заявил, что вышел из партии Порошенко"

Украинская правда

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Темы: КононенкоПорошенкоБПП
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