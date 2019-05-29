Народный депутат Игорь Кононенко заявил, что вышел из партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Об этом он сообщил в Facebook.



"Свою миссию я вижу в том, чтобы дать возможность молодым патриотам принимать более активное участие в развитии страны. Поэтому я решил уступить свое место в партийном списке новым политикам, биография которых будет писаться на чистом листе, не запятнаном в гибридной информационной войне", - написал он.



По его словам, он "хочет дать возможность проявить себя молодым партийцам".



"Поэтому оставляю партийные должности - это мой личный вклад в создание "социальных лифтов" в Украине. Верю в нашу молодежь и всегда готов ее поддержать", - отметил Кононенко.

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Напомним: