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Коломойський про можливий розпуск парламенту: Мені все одно

П'ятниця, 3 травня 2019, 02:25

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що йому все одно чи розпустить новий президент Володимир Зеленський нинішній склад парламенту.

Про це він сказав в інтерв'ю "Bihus.info".

"Мені все одно, - відповів Коломойський на запитання, як він ставиться до можливого розпуску парламенту. - Питання тільки навіщо розпускати парламент, з якою метою".

"Якщо це політика, якщо з політичної або політиканської точки зору, мені це зрозуміло. Якщо сказати, що те, що оберуть буде краще, ніж те, що зараз, у мене є сумніви. Тому що, якщо його розпустять зараз, то 100 відсотків вибори йтимуть за існуючою системою, тобто буде половина мажоритарників", - додав Коломойський.

Нагадаємо:

  • 21 квітня в Україні відбувся другий тур виборів президента. Зеленського підтримали 73,22% виборців, Петра Порошенка - 24,45%.
  • За Конституцією президент має право розпустити Верховну Раду і призначити позачергові вибори, але не менше ніж за півроку до закінчення терміну повноважень парламенту. Чергові вибори Ради призначені на 27 жовтня.
  • Раніше шоумен і кандидат в президенти Володимир Зеленський заявляв, що в разі перемоги на виборах планує подати закон про імпічмент, а про розпуск Верховної Ради буде думати.
  • 22 квітня спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що зараз немає підстав для розпуску парламенту, а після 27 травня їх і не зможе виникнути.
  • 25 квітня Зеленський звинуватив Центрвиборчком в затягуванні оголошення результатів виборів президента.
  • У ЦВК Зеленському відповіли, що мають 10 днів для встановлення результату і станом на 25 квітня приймають протоколи від окружних виборчих комісій з "безпрецедентною швидкістю".
  • 30 квітня ЦВК оголосила офіційні результати виборів.

Теми: Верховна РадаЗеленськийКоломойський
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