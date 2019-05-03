Коломойський про можливий розпуск парламенту: Мені все одно

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що йому все одно чи розпустить новий президент Володимир Зеленський нинішній склад парламенту.

Про це він сказав в інтерв'ю "Bihus.info".

"Мені все одно, - відповів Коломойський на запитання, як він ставиться до можливого розпуску парламенту. - Питання тільки навіщо розпускати парламент, з якою метою".

"Якщо це політика, якщо з політичної або політиканської точки зору, мені це зрозуміло. Якщо сказати, що те, що оберуть буде краще, ніж те, що зараз, у мене є сумніви. Тому що, якщо його розпустять зараз, то 100 відсотків вибори йтимуть за існуючою системою, тобто буде половина мажоритарників", - додав Коломойський.

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