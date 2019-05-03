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Коломойський пообіцяв не звертатися до Зеленського з проханнями

П'ятниця, 3 травня 2019, 06:12

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що не звертатиметься до обраного президента України Володимира Зеленського з проханнями.

Про це він розповів в інтерв'ю "Bihus.info".

"Прохання? Так я навіть звертатися до нього не буду, мені нічого від нього не треба. Коломойський самодостатня людина, йому нічого ні від кого не треба. Він ні до кого ніколи ні з якими проханнями не звертався", - відповів він на питання, чи може Зеленський "послати на хєр Коломойського", якщо він буде звертатися з надлишковими проханнями.

"Я бізнесом займаюся з молодих нігтів і ніколи ні до кого ... ми самі завжди пробивалися в цьому житті і влада нам ніколи не сприяла - головне, щоб не заважала", - заявив Коломойський.

Він повторив, що Зеленський не є його маріонеткою, назвавши ці звинувачення лише частиною передвиборчої кампанії.

Раніше в інтерв'ю Коломойський заявив, що президент Петро Порошенко програв президентські вибори в Україні, тому що у нього не було телеканалу "1+1".

Нагадаємо:

  • В ході передвиборчої кампанії ЗМІ повідомляли, що шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський, пересувається по місту в супроводі автівки компанії з умовної бізнес-групи "Приват" олігарха Ігоря Коломойського.
  • Представник штабу Порошенка Олег Медведєв натякав, що Зеленський користується транспортом, адвокатами, охороною Коломойського і 7 років розкручує його канал "1+1".
  • Народний депутат від БПП Володимир Ар'єв заявляє, що автомобіль, на якому кандидат у президенти Володимир Зеленський приїхав на аналізи, належав олігарху Ігорю Коломойському, а нині належить людині з медіа-бізнесу групи "Приват".
  • 11 квітня журналісти програми "Схеми" в своїй передачі розповіли, що протягом двох останніх років шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський одинадцять разів літав до Женеви, коли там мешкав олігарх Ігор Коломойський, а після його переїзду в Ізраїль влітку 2018-го, Зеленський ще двічі злітав до Тель-Авіва.
  • Журналісти зазначили, що у кожній другій поїздці кандидата у президенти супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який згодом став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента.

"Українська правда" у Threads

Теми: КоломойськийЗеленський
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