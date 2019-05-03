Коломойський пообіцяв не звертатися до Зеленського з проханнями

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що не звертатиметься до обраного президента України Володимира Зеленського з проханнями.

Про це він розповів в інтерв'ю "Bihus.info".

"Прохання? Так я навіть звертатися до нього не буду, мені нічого від нього не треба. Коломойський самодостатня людина, йому нічого ні від кого не треба. Він ні до кого ніколи ні з якими проханнями не звертався", - відповів він на питання, чи може Зеленський "послати на хєр Коломойського", якщо він буде звертатися з надлишковими проханнями.

"Я бізнесом займаюся з молодих нігтів і ніколи ні до кого ... ми самі завжди пробивалися в цьому житті і влада нам ніколи не сприяла - головне, щоб не заважала", - заявив Коломойський.

Він повторив, що Зеленський не є його маріонеткою, назвавши ці звинувачення лише частиною передвиборчої кампанії.

Раніше в інтерв'ю Коломойський заявив, що президент Петро Порошенко програв президентські вибори в Україні, тому що у нього не було телеканалу "1+1".

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