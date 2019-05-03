Стало відомо, хто представлятиме Україну в Міжнародному трибуналі у справі моряків
Президент Петро Порошенко підписав указ про делегацію України для участі у слуханнях у справі проти РФ щодо імунітету трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів.
Порошенко підписав відповідний указ 3 травня.
У ньому вказуються імена делегатів, які братимуть участь у слуханнях. Делегацію очолить заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.
Серед інших членів делегації - помічник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил з правової роботи Леонід Залюбовський, заступник директора департаменту - начальник відділу тимчасово окупованих територій Департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова та начальник штабу - перший заступник командувача ВМС ЗСУ Андрій Тарасов.
Указ містить дозвіл залучати делегації представників державних органів, адвокатів, радників, експертів і технічних працівників.
Читайте також:
Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів
Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти
Нагадаємо:
- 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
- "Суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
- Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
- Публічні слухання Міжнародного Трибуналу з морського права анонсовані на 10-11 травня 2019 року.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"