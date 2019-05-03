Стало відомо, хто представлятиме Україну в Міжнародному трибуналі у справі моряків

Президент Петро Порошенко підписав указ про делегацію України для участі у слуханнях у справі проти РФ щодо імунітету трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів.

Порошенко підписав відповідний указ 3 травня.

У ньому вказуються імена делегатів, які братимуть участь у слуханнях. Делегацію очолить заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

Серед інших членів делегації - помічник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил з правової роботи Леонід Залюбовський, заступник директора департаменту - начальник відділу тимчасово окупованих територій Департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова та начальник штабу - перший заступник командувача ВМС ЗСУ Андрій Тарасов.

Указ містить дозвіл залучати делегації представників державних органів, адвокатів, радників, експертів і технічних працівників.

Читайте також:

Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти

Нагадаємо: