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Знову проблеми з пожежною безпекою: В аеропорту РФ екстрено сів літак

Четвер, 30 травня 2019, 11:04

Пасажирський літак Airbus А320 здійснив аварійну посадку в московському аеропорту Шереметьєво через несправність системи пожежогасіння.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в екстрених службах.

Зазначається, що мова йде про рейс "Аерофлоту" з Москви в Грозний.

Повідомляється, що після вильоту командир літака повідомив про несправності системи пожежогасіння, через що було ухвалено рішення повернутися в аеропорт вильоту.

"Екіпаж протягом двох годин виробляв паливо і потім здійснив посадку в Шереметьєво", - сказано в публікації.

За даними агентства, до літака приїхали пожежні підрозділи МНС. За попередніми даними, постраждалих в результаті екстреної посадки немає.

Нагадаємо:

  • 5 травня в московському аеропорту "Шереметьєво" сталася авіакатастрофа SSJ100, який виконував рейс Москва – Мурманськ. Літак попросив повернення в Шереметьєво після влучання блискавки, через що стався збій електроніки. Екіпаж ухвалив рішення саджати літак із повними паливними баками. При посадці літак загорівся.
  • У результаті пожежі, за останніми даними, загинула 41 людина з 78-ти, які були на борту.
  • 6 травня слідчі дії в аеропорту завершили, дані "чорних ящиків" вивчать.
  • Пізніше російське слідство розглядає помилку пілотів як пріоритетну версію катастрофи літака SSJ 100 "Аерофлоту" в "Шереметьєво", в результаті якої загинула 41 людина.

Теми: Росіяавіа
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