Знову проблеми з пожежною безпекою: В аеропорту РФ екстрено сів літак

Пасажирський літак Airbus А320 здійснив аварійну посадку в московському аеропорту Шереметьєво через несправність системи пожежогасіння.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в екстрених службах.

Зазначається, що мова йде про рейс "Аерофлоту" з Москви в Грозний.

Повідомляється, що після вильоту командир літака повідомив про несправності системи пожежогасіння, через що було ухвалено рішення повернутися в аеропорт вильоту.

"Екіпаж протягом двох годин виробляв паливо і потім здійснив посадку в Шереметьєво", - сказано в публікації.

За даними агентства, до літака приїхали пожежні підрозділи МНС. За попередніми даними, постраждалих в результаті екстреної посадки немає.

Нагадаємо: