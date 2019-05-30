Знову проблеми з пожежною безпекою: В аеропорту РФ екстрено сів літак
Пасажирський літак Airbus А320 здійснив аварійну посадку в московському аеропорту Шереметьєво через несправність системи пожежогасіння.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в екстрених службах.
Зазначається, що мова йде про рейс "Аерофлоту" з Москви в Грозний.
Повідомляється, що після вильоту командир літака повідомив про несправності системи пожежогасіння, через що було ухвалено рішення повернутися в аеропорт вильоту.
"Екіпаж протягом двох годин виробляв паливо і потім здійснив посадку в Шереметьєво", - сказано в публікації.
За даними агентства, до літака приїхали пожежні підрозділи МНС. За попередніми даними, постраждалих в результаті екстреної посадки немає.
Нагадаємо:
- 5 травня в московському аеропорту "Шереметьєво" сталася авіакатастрофа SSJ100, який виконував рейс Москва – Мурманськ. Літак попросив повернення в Шереметьєво після влучання блискавки, через що стався збій електроніки. Екіпаж ухвалив рішення саджати літак із повними паливними баками. При посадці літак загорівся.
- У результаті пожежі, за останніми даними, загинула 41 людина з 78-ти, які були на борту.
- 6 травня слідчі дії в аеропорту завершили, дані "чорних ящиків" вивчать.
- Пізніше російське слідство розглядає помилку пілотів як пріоритетну версію катастрофи літака SSJ 100 "Аерофлоту" в "Шереметьєво", в результаті якої загинула 41 людина.
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