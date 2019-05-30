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Снова проблемы с пожарной безопасностью: В аэропорту РФ экстренно сел самолет

Четверг, 30 мая 2019, 11:04

Пассажирский самолет Airbus А320 совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за  неисправности системы пожаротушения.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что речь идет о рейсе "Аэрофлота" из Москвы в Грозный.

Сообщается, что  после вылета командир самолета сообщил о неисправности системы пожаротушения, из-за чего было принято решение вернуться в аэропорт вылета. "Экипаж в течение двух часов вырабатывал топливо и затем совершил посадку в Шереметьево", - сказано в публикации.

По данным агентства, к самолету приехали пожарные расчеты и подразделения МЧС. о предварительным данным, пострадавших в результате экстренной посадки нет.

Напомним:

  • 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" произошла авиакатастрофа SSJ100, который выполнял рейс Москва – Мурманск. Самолет запросил возвращение в Шереметьево после попадания молнии, из-за которого произошел сбой электроники. Экипаж принял решение сажать самолет с полными топливными баками. При посадке самолет загорелся.
  • В результате пожара, по последним данным, погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.
  • 6 мая следственные действия в аэропорту завершили, данные "черных ящиков" изучат.
  • Позже стало известно, что российское следствие рассматривает ошибку пилотов как приоритетную версию катастрофы самолета SSJ 100 "Аэрофлота" в "Шереметьево".

Темы: Росcияавиа
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