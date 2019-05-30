Снова проблемы с пожарной безопасностью: В аэропорту РФ экстренно сел самолет

Пассажирский самолет Airbus А320 совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за неисправности системы пожаротушения.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что речь идет о рейсе "Аэрофлота" из Москвы в Грозный.

Сообщается, что после вылета командир самолета сообщил о неисправности системы пожаротушения, из-за чего было принято решение вернуться в аэропорт вылета. "Экипаж в течение двух часов вырабатывал топливо и затем совершил посадку в Шереметьево", - сказано в публикации.

По данным агентства, к самолету приехали пожарные расчеты и подразделения МЧС. о предварительным данным, пострадавших в результате экстренной посадки нет.

Напомним: