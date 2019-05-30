Стало відомо, хто очолить штаб партії Порошенка
Керівником виборчого штабу оновленої партії Петра Порошенка буде заступник голови фракції БПП Сергій Березенко.
Про це "Українській правді" розповіли джерела в оточенні Порошенка.
"Керівником штабу Петра Порошенка буде Сергій Березенко. Він йде по списку партії "Європейська солідарність", – сказав співрозмовник УП.
"Дивне у нас очищення виходить", - додав він.
За даними УП, керівник попередньої кампанії – президентської – Віталій Ковальчук віддалився від Порошенка і не братиме участі у виборчій гонці разом з "Європейською солідарністю".
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Нагадаємо:
- На президентських виборах 2019 року Сергій Березенко був заступником керівника виборчого штабу Порошенка.
- Впродовж кампанії він координував роботу партійних осередків БПП по всій країні та відповідав за величезну агітаційну мережу #КомандаПорошенка.
- Через цю мережу у Березенка виникла купа проблем та безліч звинувачень від конкурентів у підкупі виборців.
- Раніше екс-президент Петро Порошенко заявив, що партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" на великому з’їзді 31 травня визначиться з кандидатами у народні депутати.
- За його словами, це має бути "оновлена партія з новою назвою, новим керівництвом, з величезним представництвом громадськості, волонтерів і добровольців".
- Партія також змінила свою назву на "Європейська солідарність".
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