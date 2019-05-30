Стало відомо, хто очолить штаб партії Порошенка

Керівником виборчого штабу оновленої партії Петра Порошенка буде заступник голови фракції БПП Сергій Березенко.

Про це "Українській правді" розповіли джерела в оточенні Порошенка.

"Керівником штабу Петра Порошенка буде Сергій Березенко. Він йде по списку партії "Європейська солідарність", – сказав співрозмовник УП.

"Дивне у нас очищення виходить", - додав він.

За даними УП, керівник попередньої кампанії – президентської – Віталій Ковальчук віддалився від Порошенка і не братиме участі у виборчій гонці разом з "Європейською солідарністю".

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