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Стало відомо, хто очолить штаб партії Порошенка

Четвер, 30 травня 2019, 11:22

Керівником виборчого штабу оновленої партії Петра Порошенка буде заступник голови фракції БПП  Сергій Березенко.

Про це "Українській правді" розповіли джерела в оточенні Порошенка.

"Керівником штабу Петра Порошенка буде Сергій Березенко. Він йде по списку партії "Європейська солідарність", – сказав співрозмовник УП.

"Дивне у нас очищення виходить", - додав він.

За даними УП, керівник попередньої кампанії – президентської – Віталій Ковальчук віддалився від Порошенка і не братиме участі у виборчій гонці разом з "Європейською солідарністю".

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Нагадаємо:

  • На президентських виборах 2019 року Сергій Березенко був заступником керівника виборчого штабу Порошенка.
  • Впродовж кампанії він координував роботу партійних осередків БПП по всій країні та відповідав за величезну агітаційну мережу #КомандаПорошенка.
  • Через цю мережу у Березенка виникла купа проблем та безліч звинувачень від конкурентів у підкупі виборців.
  • Раніше екс-президент Петро Порошенко заявив, що партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" на великому з’їзді 31 травня визначиться з кандидатами у народні депутати.
  • За його словами, це має бути "оновлена партія з новою назвою, новим керівництвом, з величезним представництвом громадськості, волонтерів і добровольців".
  • Партія також змінила свою назву на "Європейська солідарність".

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП

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Теми: ПорошенковибориВерховна Рада
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