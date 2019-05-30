Стало известно, кто возглавит штаб партии Порошенко

Руководителем избирательного штаба обновленной партии Петра Порошенко будет заместитель председателя фракции БПП Сергей Березенко.

Об этом "Украинской правде" рассказали источники в окружении Порошенко.

"Руководителем штаба Петра Порошенко будет Сергей Березенко. Он идет по списку партии "Европейская солидарность", - сказал собеседник УП.

"Странное у нас очищение получается", - добавил он.

По данным УП, руководитель предыдущей кампании - президентской - Виталий Ковальчук удалился от Порошенко и не будет участвовать в избирательной гонке вместе с "Европейской солидарностью".

Читайте также: Сергей Березенко: Порошенко останется в украинской политике независимо от результатов выборов

Напомним: