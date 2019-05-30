Стало известно, кто возглавит штаб партии Порошенко

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Четверг, 30 мая 2019, 11:22

Руководителем избирательного штаба обновленной партии Петра Порошенко будет заместитель председателя фракции БПП Сергей Березенко.

Об этом "Украинской правде" рассказали источники в окружении Порошенко.

"Руководителем штаба Петра Порошенко будет Сергей Березенко. Он идет по списку партии "Европейская солидарность", - сказал собеседник УП.

"Странное у нас очищение получается", - добавил он.

По данным УП, руководитель предыдущей кампании - президентской - Виталий Ковальчук удалился от Порошенко и не будет участвовать в избирательной гонке вместе с "Европейской солидарностью".

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Напомним:

  • На президентских выборах 2019 года Сергей Березенко был заместителем руководителя избирательного штаба Порошенко.
  • В течение кампании он координировал работу партийных ячеек БПП по всей стране и отвечал за огромную агитационную сеть #КомандаПорошенко.
  • Из-за этой сетки у Березенко возникла куча проблем и множество обвинений конкурентов в подкупе избирателей.
  • Ранее экс-президент Петр Порошенко заявил, что партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" на большом съезде 31 мая определится с кандидатами в народные депутаты.
  • По его словам, это должна быть "обновленная партия с новым названием, новым руководством, с огромным представительством общественности, волонтеров и добровольцев".
  • Партия также сменила свое наименование на "Европейская солидарность".
     

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП

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Темы: Порошенко виборы Верховная Рада


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