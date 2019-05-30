На межі звільнення: Гройсман сказав останнє слово перед голосуванням Ради

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Четвер, 30 травня 2019, 12:57

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступив з промовою перед тим, як Верховна Рада у четвер голосуватиме за його відставку.

Голова уряду з трибуни парламенту заявив, що він ніколи не тримався за посаду, тому, коли президент Володимир Зеленський закликав Кабмін писати заяви про звільнення, він одразу так і зробив.

Він визнав, що далеко не все ще зроблено в державі, а політична система є неефективною, але з приходом нового президента у країни є шанс усе виправити.

"Після виборів президента України, я глибоко переконаний, перед нами усіма відкрилися можливості консолідації для прийняття найактуальніших питань порядку денного… прийняття необхідних рішень, які змінять політичну систему, яка є неефективною", - сказав прем'єр-міністр.

Водночас, за словами Гройсмана, розмови про дефолт в Україні, які точаться останнім часом, не мають під собою ніякого підґрунтя, адже він зробив усе, щоб цього не сталося.

"Я хочу точно вам сказати, що це - не мій сценарій!" - заявив прем'єр.

Також голова уряду подякував депутатам за співпрацю.

Нагадаємо:

  • Гройсмана призначили прем'єр-міністром у 2016 році.
  • 20 травня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що подає у відставку. Згодом він закликав парламент прийняти її.
  • 29 травня парламентський комітет із питань правової політики та правосуддя рекомендував визначитися Верховній Раді голосуванням щодо відставки Гройсмана с посади прем’єра.
  • Відставка прем’єр-міністра означає відставку всього уряду, але його члени виконуватимуть свої обов’язки до призначення нового Кабміну.

Євген Кізілов, УП

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Теми: Гройсман відставка Верховна Рада


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