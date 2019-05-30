На грани увольнения: Гройсман сказал последнее слово перед голосованием Рады
Премьер-министр Владимир Гройсман выступил с речью перед тем, как Верховная Рада в четверг будет голосовать за его отставку.
Глава правительства с трибуны парламента заявил, что он никогда не держался за должность, поэтому, когда президент Владимир Зеленский призвал Кабмин писать заявления об увольнении, он сразу так и сделал.
Он признал, что далеко не все еще сделано в государстве, а политическая система неэффективна, но с приходом нового президента у страны есть шанс все исправить.
"После выборов президента Украины, я глубоко убежден, перед нами всеми открылись возможности консолидации для принятия актуальных вопросов повестки дня... принятия необходимых решений, которые изменят политическую систему, которая неэффективна", - сказал премьер-министр.
В то же время, по словам Гройсмана, разговоры о дефолте в Украине, которые идут в последнее время, не имеют под собой никаких оснований, ведь он сделал все, чтобы этого не произошло.
"Это - не мой сценарий", - заявил премьер.
Также глава правительства поблагодарил депутатов за сотрудничество.
Напомним:
- Гройсман назначили премьер-министром в 2016 году.
Евгений Кизилов, УП
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