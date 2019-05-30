На грани увольнения: Гройсман сказал последнее слово перед голосованием Рады

5261 просмотр
Четверг, 30 мая 2019, 12:57

Премьер-министр Владимир Гройсман выступил с речью перед тем, как Верховная Рада в четверг будет голосовать за его отставку.

Глава правительства с трибуны парламента заявил, что он никогда не держался за должность, поэтому, когда президент Владимир Зеленский призвал Кабмин писать заявления об увольнении, он сразу так и сделал.

Он признал, что далеко не все еще сделано в государстве, а политическая система неэффективна, но с приходом нового президента у страны есть шанс все исправить.

"После выборов президента Украины, я глубоко убежден, перед нами всеми открылись возможности консолидации для принятия актуальных вопросов повестки дня... принятия необходимых решений, которые изменят политическую систему, которая неэффективна", - сказал премьер-министр.

В то же время, по словам Гройсмана, разговоры о дефолте в Украине, которые идут в последнее время, не имеют под собой никаких оснований, ведь он сделал все, чтобы этого не произошло.

"Это - не мой сценарий", - заявил премьер.

Также глава правительства поблагодарил депутатов за сотрудничество.

Напомним:

  • Гройсман назначили премьер-министром в 2016 году.

Евгений Кизилов, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Гройсман отставка Верховная Рада


powered by lun.ua
Материалы по теме
Отставка Гройсмана и Избирательный кодекс нашли поддержку в комитете 29 мая 2019, 12:39
Гройсман не собирает Кабмин, так как ждет решения Рады 29 мая 2019, 09:22
В ожидании отставки: Кабмин на этой неделе собираться не будет 28 мая 2019, 13:00
Все новости
Главные новости
Капитан корабля, врезавшегося в затонувший в Будапеште теплоход – украинец
Глава штаба партии Порошенко: В списке моей фамилии не будет
"Межигорье-3": Окружение нардепа получило 42 га заповедной земли – СМИ
Зеленский "высвободил" НАБУ за рубежом, упрекнув Порошенко
Все новости
психология

Болезнь трудоголиков и мам: как преодолеть синдром хронической усталости

Опыт

Три истории украинок, которые вышли замуж в Африку, Азию и Латинскую Америку

Фото

Как выглядит офисная мебель для тех, кто работает из дома

Поиск по сайту
Архив
Весь архів