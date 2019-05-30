Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На грани увольнения: Гройсман сказал последнее слово перед голосованием Рады

Четверг, 30 мая 2019, 12:57

Премьер-министр Владимир Гройсман выступил с речью перед тем, как Верховная Рада в четверг будет голосовать за его отставку.

Глава правительства с трибуны парламента заявил, что он никогда не держался за должность, поэтому, когда президент Владимир Зеленский призвал Кабмин писать заявления об увольнении, он сразу так и сделал.

Он признал, что далеко не все еще сделано в государстве, а политическая система неэффективна, но с приходом нового президента у страны есть шанс все исправить.

"После выборов президента Украины, я глубоко убежден, перед нами всеми открылись возможности консолидации для принятия актуальных вопросов повестки дня... принятия необходимых решений, которые изменят политическую систему, которая неэффективна", - сказал премьер-министр.

В то же время, по словам Гройсмана, разговоры о дефолте в Украине, которые идут в последнее время, не имеют под собой никаких оснований, ведь он сделал все, чтобы этого не произошло.

"Я хочу точно вам сказать, что это - не мой сценарий!" - заявил премьер.

Также глава правительства поблагодарил депутатов за сотрудничество.

Напомним:

  • Гройсман назначили премьер-министром в 2016 году.
  • 20 мая премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подает в отставку. Позже он призвал парламент принять ее.
  • 29 мая парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал определиться Верховной Раде голосованием по отставке Гройсмана с поста премьера.
  • Отставка премьер-министра означает отставку всего правительства, но его члены будут выполнять свои обязанности до назначения нового Кабмина.

Евгений Кизилов, УП

Темы: ГройсманотставкаВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Гройсман
Румыния одобрила выделение первого из 100 млн евро транша помощи Молдове
Новый рейтинг партий: в Раду проходят Разумков и Гройсман, но не Кличко
Однажды в Вильнюсе. Как Ахметов ищет кандидатов в президенты
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: