На грани увольнения: Гройсман сказал последнее слово перед голосованием Рады

Премьер-министр Владимир Гройсман выступил с речью перед тем, как Верховная Рада в четверг будет голосовать за его отставку.

Глава правительства с трибуны парламента заявил, что он никогда не держался за должность, поэтому, когда президент Владимир Зеленский призвал Кабмин писать заявления об увольнении, он сразу так и сделал.

Он признал, что далеко не все еще сделано в государстве, а политическая система неэффективна, но с приходом нового президента у страны есть шанс все исправить.

"После выборов президента Украины, я глубоко убежден, перед нами всеми открылись возможности консолидации для принятия актуальных вопросов повестки дня... принятия необходимых решений, которые изменят политическую систему, которая неэффективна", - сказал премьер-министр.

В то же время, по словам Гройсмана, разговоры о дефолте в Украине, которые идут в последнее время, не имеют под собой никаких оснований, ведь он сделал все, чтобы этого не произошло.

"Я хочу точно вам сказать, что это - не мой сценарий!" - заявил премьер.

Также глава правительства поблагодарил депутатов за сотрудничество.

Напомним:

Гройсман назначили премьер-министром в 2016 году.

20 мая премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подает в отставку. Позже он призвал парламент принять ее.

29 мая парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал определиться Верховной Раде голосованием по отставке Гройсмана с поста премьера.

Отставка премьер-министра означает отставку всего правительства, но его члены будут выполнять свои обязанности до назначения нового Кабмина.

Евгений Кизилов, УП