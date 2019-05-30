У прокуратурі розповіли про версії катастрофи військового вертольоту

758 переглядів
Четвер, 30 травня 2019, 13:57

Начальник управління військової прокуратури Західного регіону Юрій Табака заявив, що слідчі розглядають кілька версій катастрофи вертольота Мі-8 Сухопутних військ Збройних сил в Рівненській області, в якій загинули чотири члени екіпажу.

Про це він розповів під час брифінгу у Львові в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, зокрема це технічна несправність, неякісне паливо та неякісна підготовка до проведення польотів.

"Всі ці версії відпрацьовуються під час досудового розслідування", - сказав він, додавши, що кожній з них буде дана правова оцінка.

Нагадаємо:

  • У Рівненській області пізно ввечері 29 травня під час навчально-тренувального польоту впав вертоліт МІ-8 Сухопутних військ Збройних Сил України. Чотири члени екіпажу загинули.
  • Президент України Володимир Зеленський у Twitter повідомив, що доручив Головнокомандувачу ЗСУ генералу Хомчаку взяти розслідування обставин трагедії під особистий контроль.
  • У Сухопутних військах Збройних сил України повідомили імена чотирьох військовослужбовців, які загинули під час катастрофи вертольота на Рівненщині.
  • Головне управління Державного бюро розслідувань у Хмельницьку відкрило кримінальне провадження щодо порушень правил польоту.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: катастрофи авіа Рівненська область прокуратура


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Катастрофа військового вертольота: ДБР розслідує порушення правил польоту 30 травня 2019, 11:22
Стали відомі імена загиблих під час катастрофи військового вертольота 30 травня 2019, 10:25
На Рівненщині впав вертоліт Сухопутних військ, екіпаж загинув 30 травня 2019, 07:49
Усі новини
Головні новини
Рада провалила голосування за відставку Гройсмана
Капітан корабля, який врізався в затонулий у Будапешті теплохід, – українець
Керівник штабу партії Порошенка: У списку мого прізвища не буде
"Межигір'я-3": Оточення нардепа отримало 42 га заповідної землі – ЗМІ
Усі новини
мандри

Тустань: унікальна середньовічна фортеця в Карпатах, про яку ви навіть не чули

дослідження

Трансгендерність – не хвороба

здоров'я

Як завагітніти?