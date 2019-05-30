У прокуратурі розповіли про версії катастрофи військового вертольоту
Начальник управління військової прокуратури Західного регіону Юрій Табака заявив, що слідчі розглядають кілька версій катастрофи вертольота Мі-8 Сухопутних військ Збройних сил в Рівненській області, в якій загинули чотири члени екіпажу.
Про це він розповів під час брифінгу у Львові в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".
За його словами, зокрема це технічна несправність, неякісне паливо та неякісна підготовка до проведення польотів.
"Всі ці версії відпрацьовуються під час досудового розслідування", - сказав він, додавши, що кожній з них буде дана правова оцінка.
Як розповів журналістам заступник командира авіації 16 окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ Михайло Шур, брифінг якого транслював "112.Україна", польоти відбувалися у штатному режимі, у рамках бойової підготовки.
"Це була друга льотна зміна на цьому тижні", - сказав він.
За його словами гелікоптер був після капітального ремонту.
Також він зазначив, що замість трьох членів екіпажу у вертольоті було чотири, оскільки був присутній молодий борт-технік, який отримував "путівку в життя" - допуски, щоб самостійно літати. За ним був закріплений інструктор.
При цьому Шур наголосив, що це не був його перший політ, але для того, щоб самостійно літати, треба була теоретична і практична підготовка.
Він додав, що командир екіпажу, який і був за штурвалом, мав великий досвід польотів за будь-яких умов, брав участь у бойових діях на Донбасі, а також у миротворчих місіях.
Щодо подробиць інциденту, то він розповів, два вертольоти літали в парі, виходили на зв'язок, потім один з них зник. І вже після того, як гелікоптер впав, його помітив інший борт і передав координати.
Шур зазначив, що наразі польоти заборонені, оскільки тривають слідчі дії.
Нагадаємо:
- У Рівненській області пізно ввечері 29 травня під час навчально-тренувального польоту впав вертоліт МІ-8 Сухопутних військ Збройних Сил України. Чотири члени екіпажу загинули.
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