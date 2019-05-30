У прокуратурі розповіли про версії катастрофи військового вертольоту
Начальник управління військової прокуратури Західного регіону Юрій Табака заявив, що слідчі розглядають кілька версій катастрофи вертольота Мі-8 Сухопутних військ Збройних сил в Рівненській області, в якій загинули чотири члени екіпажу.
Про це він розповів під час брифінгу у Львові в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".
За його словами, зокрема це технічна несправність, неякісне паливо та неякісна підготовка до проведення польотів.
"Всі ці версії відпрацьовуються під час досудового розслідування", - сказав він, додавши, що кожній з них буде дана правова оцінка.
Нагадаємо:
- У Рівненській області пізно ввечері 29 травня під час навчально-тренувального польоту впав вертоліт МІ-8 Сухопутних військ Збройних Сил України. Чотири члени екіпажу загинули.
- Президент України Володимир Зеленський у Twitter повідомив, що доручив Головнокомандувачу ЗСУ генералу Хомчаку взяти розслідування обставин трагедії під особистий контроль.
- У Сухопутних військах Збройних сил України повідомили імена чотирьох військовослужбовців, які загинули під час катастрофи вертольота на Рівненщині.
- Головне управління Державного бюро розслідувань у Хмельницьку відкрило кримінальне провадження щодо порушень правил польоту.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua