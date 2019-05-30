У прокуратурі розповіли про версії катастрофи військового вертольоту

Начальник управління військової прокуратури Західного регіону Юрій Табака заявив, що слідчі розглядають кілька версій катастрофи вертольота Мі-8 Сухопутних військ Збройних сил в Рівненській області, в якій загинули чотири члени екіпажу.

Про це він розповів під час брифінгу у Львові в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, зокрема це технічна несправність, неякісне паливо та неякісна підготовка до проведення польотів.

"Всі ці версії відпрацьовуються під час досудового розслідування", - сказав він, додавши, що кожній з них буде дана правова оцінка.

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