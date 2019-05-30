В прокуратуре рассказали о версиях катастрофы военного вертолета

Начальник управления военной прокуратуры Западного региона Юрий Табака заявил, что следователи рассматривают несколько версий катастрофы вертолета Ми-8 Сухопутных войск Вооруженных сил в Ровенской области, в которой погибли четыре члена экипажа.

Об этом он рассказал во время брифинга во Львове в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в частности это техническая неисправность, некачественное топливо и некачественная подготовка к проведению полетов.

"Все эти версии отрабатываются во время досудебного расследования", - сказал он, добавив, что каждому из них будет дана правовая оценка.

Как рассказал журналистам заместитель командира авиации 16 отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ Михаил Шур, брифинг которого транслировал "112.Украина", полеты проходили в штатном режиме, в рамках боевой подготовки.

"Это была вторая летная смена на этой неделе", - сказал он.

По его словам, вертолет был после капитального ремонта.

Также он отметил, что вместо трех членов экипажа в вертолете было четыре, поскольку присутствовал молодой борт-техник, который получал "путевку в жизнь" - допуски, чтобы самостоятельно летать. За ним был закреплен инструктор.

При этом Шур отметил, что это не был его первый полет, но для того, чтобы самостоятельно летать, необходима была теоретическая и практическая подготовка.

Он добавил, что командир экипажа, который и был за штурвалом, имел большой опыт полетов при любых условиях, участвовал в боевых действиях на Донбассе, а также в миротворческих миссиях.

Относительно подробностей катастрофы, то он рассказал, два вертолета летали в паре, выходили на связь, потом один из них исчез. И уже после того, как один упал, его заметил другой борт и передал координаты.

Шур отметил, что сейчас полеты запрещены, поскольку продолжаются следственные действия.

Напомним: