В прокуратуре рассказали о версиях катастрофы военного вертолета

Начальник управления военной прокуратуры Западного региона Юрий Табака заявил, что следователи рассматривают несколько версий катастрофы вертолета Ми-8 Сухопутных войск Вооруженных сил в Ровенской области, в которой погибли четыре члена экипажа.

Об этом он рассказал во время брифинга во Львове в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в частности это техническая неисправность, некачественное топливо и некачественная подготовка к проведению полетов.

"Все эти версии отрабатываются во время досудебного расследования", - сказал он, добавив, что каждому из них будет дана правовая оценка.

Напомним: