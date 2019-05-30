В прокуратуре рассказали о версиях катастрофы военного вертолета
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Четверг, 30 мая 2019, 13:57
Начальник управления военной прокуратуры Западного региона Юрий Табака заявил, что следователи рассматривают несколько версий катастрофы вертолета Ми-8 Сухопутных войск Вооруженных сил в Ровенской области, в которой погибли четыре члена экипажа.
Об этом он рассказал во время брифинга во Львове в четверг, передает "Интерфакс-Украина".
По его словам, в частности это техническая неисправность, некачественное топливо и некачественная подготовка к проведению полетов.
"Все эти версии отрабатываются во время досудебного расследования", - сказал он, добавив, что каждому из них будет дана правовая оценка.
Напомним:
- В Ровенской области поздно вечером 29 мая во время учебно-тренировочного полета упал вертолет Ми-8 Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Четыре члена экипажа погибли.
- Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter сообщил, что поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.
- В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины сообщили имена четырех военнослужащих, погибших при крушении вертолета на Ровенщине.
- Главное управление Государственного бюро расследований в Хмельницком открыло уголовное производство относительно нарушений правил полета.
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