Порошенко приєднався до партії "ЄС" і оприлюднив номер партквитка
Екс-президент Петро Порошенко у четвер написав заяву і отримав членський квиток партії "Європейська солідарність".
Про це він 30 травня повідомив у Facebook.
"Приєднався до нашої партії Європейська Солідарність! Сьогодні написав заяву і отримав членський квиток", - написав Порошенко.
Також екс-президент у Telegram повідомив номер партійного квитка "Європейської солідарності" - 52025.
Порошенко закликав долучатися до "Європейської Солідарності".
Нагадаємо:
- 24 травня партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" змінила найменування на "Європейська солідарність".
- Раніше політики з оточення Порошенка заявили, що не будуть приєднувати до нової партії та брати участь у виборах до Верховної Ради, бо дають місце молодим.
- Зокрема, про це заявив Александр Грановський і Ігор Кононенко.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua