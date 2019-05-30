Порошенко приєднався до партії "ЄС" і оприлюднив номер партквитка

Екс-президент Петро Порошенко у четвер написав заяву і отримав членський квиток партії "Європейська солідарність".

Про це він 30 травня повідомив у Facebook.

"Приєднався до нашої партії Європейська Солідарність! Сьогодні написав заяву і отримав членський квиток", - написав Порошенко.

Також екс-президент у Telegram повідомив номер партійного квитка "Європейської солідарності" - 52025.

Порошенко закликав долучатися до "Європейської Солідарності".

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