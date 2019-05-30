Порошенко присоединился к партии "ЕС" и обнародовал номер партбилета
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Четверг, 30 мая 2019, 15:18
Экс-президент Петр Порошенко в четверг написал заявление и получил членский билет партии "Европейская солидарность".
Об этом он 30 мая сообщил в Facebook.
"Присоединился к нашей партии Европейская солидарность! Сегодня написал заявление и получил членский билет", - написал Порошенко.
Также экс-президент в Telegram сообщил номер партийного билета "Европейской солидарности" - 52025.
Порошенко призвал участвовать в "Европейской солидарности".
Напомним:
- 24 мая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" изменила наименование на "Европейская солидарность".
- Ранее политики из окружения Порошенко заявили, что не будут присоединять к новой партии и участвовать в выборах в Верховную Раду, потому что дают дорогу молодым.
- В частности, об этом заявил Александр Грановский и Игорь Кононенко.
Украинская правда
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