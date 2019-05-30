Порошенко присоединился к партии "ЕС" и обнародовал номер партбилета

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Четверг, 30 мая 2019, 15:18

Экс-президент Петр Порошенко в четверг написал заявление и получил членский билет партии "Европейская солидарность".

Об этом он 30 мая сообщил в Facebook.

"Присоединился к нашей партии Европейская солидарность! Сегодня написал заявление и получил членский билет", - написал Порошенко.

Также экс-президент в Telegram сообщил номер партийного билета "Европейской солидарности" - 52025.

Порошенко призвал участвовать в "Европейской солидарности".

Напомним:

  • 24 мая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" изменила наименование на "Европейская солидарность".
  • Ранее политики из окружения Порошенко заявили, что не будут присоединять к новой партии и участвовать в выборах в Верховную Раду, потому что дают дорогу молодым.
  • В частности, об этом заявил Александр Грановский и Игорь Кононенко.

Украинская правда

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Темы: Порошенко Верховная Рада партии виборы ЕС


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