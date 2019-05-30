Порошенко присоединился к партии "ЕС" и обнародовал номер партбилета

Экс-президент Петр Порошенко в четверг написал заявление и получил членский билет партии "Европейская солидарность".

Об этом он 30 мая сообщил в Facebook.

"Присоединился к нашей партии Европейская солидарность! Сегодня написал заявление и получил членский билет", - написал Порошенко.

Также экс-президент в Telegram сообщил номер партийного билета "Европейской солидарности" - 52025.

Порошенко призвал участвовать в "Европейской солидарности".

Напомним: