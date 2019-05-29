Грановський заявив про вихід із партії Порошенка

Народний депутат Александ Грановський, якого називали куратором п'ятого президента України Петра Порошенка в судах і прокуратурі, вийшов із партії БПП.

Про це сам Грановський повідомив у Facebook.

"Беручи до уваги прийняте мною рішення про продовження свого самостійного політичного шляху, два дні тому припинив членство в партії "Блок Петра Порошенко", - повідомив він.

При цьому Грановський зазначає, що "станом на цю хвилину, не планує ставати частиною нового парламентського списку партії "Європейська Солідарність" або ж користуватися партійною підтримкою цієї сили в якості самовисуванця.

За словами нардепа, шукати якийсь складний підтекст в його вирішенні не варто, "тому що його немає". Він подякував соратникам і колегам, зазначив, що Порошенко "заслужено увійшов в історію України за прийняті ним сміливі і історичні рішення".

"Ця парламентська каденція - перша в моєму житті, яка дала мені можливість краще зрозуміти себе і допомогла визначити життєві і політичні пріоритети. Не вдаючись у нудні подробиці, рішення про продовження самостійного шляху - органічне і чесне", - стверджує Грановський.

Нардеп пообіцяв інформувати громадськість про свої подальші кроки.

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