Стало відомо, що хочуть робити в "Межигір'ї" і скільки планують заробляти

Компанія, яка виграла конкурс на управління резиденцією "Межигір’я", каже, що буде зберігати її територію в належному вигляді, розвивати природу, туризм, наукові дослідження та сприяти соціально-економічному розвитку території.

Про це йдеться у документах фірми "Скомпані", оприлюднених Нацагентством з менеджменту і розшуку активів.

Майбутній переможець вирішив поділити резиденцію на зони, зокрема, історично-культурну, масово-видовищну, пляжну, зону відпочинку і прогулянок, оздоровчо-спортивну, ресторанну, дитячу та інші.

Всі історичні пам’ятки обіцяють залишити у публічному доступі для відвідування туристами.

На території резиденції хочуть проводити концерти, фестивалі, виставки, лекторії тощо.

Над відкриттям ресторану у будівлі-кораблі "Галеон" мають працювати ресторатори Євген Клопотенко та Анна Герман. Там хочуть зберегти нинішній дизайн, але "зробити його українським – з акцентом на меню з локальних продуктів і трендовими технологіями".

Водночас, у відповідь на запит "Української правди" у прес-службі Клопотенка заперечили домовленості з "Скомпані" та назвали їхні заяви фейком.

Ресторатор Анна Герман у коментарі УП підтвердила співпрацю з "Скомпані" і сказала, що особисто вела попередні перемовини з Клопотенком.

Також, за планом, на території працюватиме фуд-корт зона, де буде розміщено до 15 пунктів торгівлі.

"Скомпані" каже також про "соціальну місію" і необхідність зробити "Межигір'я" доступним для людей з інвалідністю, самотніх і немічних людей похилого віку.

У резиденції президента-втікача Віктора Януковича хочуть зробити інклюзивний табір для дітей з інвалідністю.

Також переможці конкурсу називають своїм партнером відомий благодійний фонд "Жизнелюб" і хочуть разом проводити заходи для пенсіонерів і малозабезпечених людей.

УП звернулась до "Жизнелюба" за підтвердженням цієї інформації.

У своїй програмі "Скомпані" згадує благодійну барахолку "Кураж Базар", яка регулярно відбувається в Києві.

Водночас, арт-директор "Кураж Базару" Наталія Арзамасцева запевнила "Українську правду", що організатори барахолки не мають жодних домовленостей щодо "Межигір’я".

В оздоровчо-спортивній зоні обіцяють створити "відкриті простори під ігрові та навчальні майданчики, спортивні майданчики", у дитячій – "сучасні дитячі майданчики на відкритих галявинах".

У лабораторії, яка є на території президентської резиденції, хочуть досліджувати продукти харчування для громадян України та туристів.

Для отримання доходу фірма-переможець збирається залучати туристів (від 200 тисяч до 9 мільйонів гривень доходу на рік), здавати в оренду об’єкти та окремі локації (від 50 до 600 тисяч), надавати готельні послуги (від 40 до 150 тисяч).

Також новий управитель розраховує на заробіток від реалізації товарів, виконання платних робіт і послуг, рекреаційних послуг та проведення спеціальних послуг.

20% прибутку "Скомпані" хоче забирати собі. Інша частка, відповідно до законодавства, має спрямовуватись до державного бюджету.

Своїми партнерами по соціальній програмі фірма називає комплексну дитячо-юнацьку школу "Восход", спортивний клуб "MEGA GYM" та фітнес-клуб "Колизей", благодійний проект "Жизнелюб", концертну агенцію "PMK event agency" та компанію Смарт Івент Україна.

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