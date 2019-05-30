Стало відомо, що хочуть робити в "Межигір'ї" і скільки планують заробляти
Компанія, яка виграла конкурс на управління резиденцією "Межигір’я", каже, що буде зберігати її територію в належному вигляді, розвивати природу, туризм, наукові дослідження та сприяти соціально-економічному розвитку території.
Про це йдеться у документах фірми "Скомпані", оприлюднених Нацагентством з менеджменту і розшуку активів.
Майбутній переможець вирішив поділити резиденцію на зони, зокрема, історично-культурну, масово-видовищну, пляжну, зону відпочинку і прогулянок, оздоровчо-спортивну, ресторанну, дитячу та інші.
Всі історичні пам’ятки обіцяють залишити у публічному доступі для відвідування туристами.
На території резиденції хочуть проводити концерти, фестивалі, виставки, лекторії тощо.
Над відкриттям ресторану у будівлі-кораблі "Галеон" мають працювати ресторатори Євген Клопотенко та Анна Герман. Там хочуть зберегти нинішній дизайн, але "зробити його українським – з акцентом на меню з локальних продуктів і трендовими технологіями".
Водночас, у відповідь на запит "Української правди" у прес-службі Клопотенка заперечили домовленості з "Скомпані" та назвали їхні заяви фейком.
Ресторатор Анна Герман у коментарі УП підтвердила співпрацю з "Скомпані" і сказала, що особисто вела попередні перемовини з Клопотенком.
Також, за планом, на території працюватиме фуд-корт зона, де буде розміщено до 15 пунктів торгівлі.
"Скомпані" каже також про "соціальну місію" і необхідність зробити "Межигір'я" доступним для людей з інвалідністю, самотніх і немічних людей похилого віку.
У резиденції президента-втікача Віктора Януковича хочуть зробити інклюзивний табір для дітей з інвалідністю.
Також переможці конкурсу називають своїм партнером відомий благодійний фонд "Жизнелюб" і хочуть разом проводити заходи для пенсіонерів і малозабезпечених людей.
УП звернулась до "Жизнелюба" за підтвердженням цієї інформації.
У своїй програмі "Скомпані" згадує благодійну барахолку "Кураж Базар", яка регулярно відбувається в Києві.
Водночас, арт-директор "Кураж Базару" Наталія Арзамасцева запевнила "Українську правду", що організатори барахолки не мають жодних домовленостей щодо "Межигір’я".
В оздоровчо-спортивній зоні обіцяють створити "відкриті простори під ігрові та навчальні майданчики, спортивні майданчики", у дитячій – "сучасні дитячі майданчики на відкритих галявинах".
У лабораторії, яка є на території президентської резиденції, хочуть досліджувати продукти харчування для громадян України та туристів.
Для отримання доходу фірма-переможець збирається залучати туристів (від 200 тисяч до 9 мільйонів гривень доходу на рік), здавати в оренду об’єкти та окремі локації (від 50 до 600 тисяч), надавати готельні послуги (від 40 до 150 тисяч).
Також новий управитель розраховує на заробіток від реалізації товарів, виконання платних робіт і послуг, рекреаційних послуг та проведення спеціальних послуг.
20% прибутку "Скомпані" хоче забирати собі. Інша частка, відповідно до законодавства, має спрямовуватись до державного бюджету.
Своїми партнерами по соціальній програмі фірма називає комплексну дитячо-юнацьку школу "Восход", спортивний клуб "MEGA GYM" та фітнес-клуб "Колизей", благодійний проект "Жизнелюб", концертну агенцію "PMK event agency" та компанію Смарт Івент Україна.
Нагадаємо:
- Напередодні арештованій резиденції президента-втікача Віктора Януковича "Межигір'я" обрали управителя.
- Ним стало ТОВ "Скомпані", директор якої до кінця 2017 року значився помічником на платній основі нардепа Євгенія Мураєва, екс-члена партії "Опозиційний блок".
- Конкурентами фірми були громадська організація "Національний парк України "Межигір'я" – активісти, які керують резиденцією з моменту втечі Януковича, та приватний підприємець "Гаянський Геннадій Григорович", який у Facebook називає себе журналістом. За законом, управління не могли довірити активістам, бо вони не є суб’єктом господарювання.
- Через брак претендентів конкурс неодноразово продовжували і змінювали його умови, щоб мотивувати бізнес брати участь у відборі.
- "Межигірʼя" раніше було резиденцією президента-втікача Віктора Януковича, але після його втечі з країни в лютому 2014 року територію взяли під контроль активісти самооборони.