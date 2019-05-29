Управління "Межигір’ям" довірили екс-помічнику Мураєва
Через півроку проведення конкурсу арештованій резиденції президента-втікача Віктора Януковича "Межигір'я" обрали управителя.
Відповідне рішення ухвалив тендерний комітет Агентства з розшуку та менеджменту активів на засіданні у середу.
Переможцем конкурсу стала маловідома ТОВ "Скомпані".
Його конкурентами були громадська організація "Національний парк України "Межигір'я" – активісти, які керують резиденцією з моменту втечі Януковича, та приватний підприємець "Гаянський Геннадій Григорович", який у Facebook називає себе журналістом.
"Скомпані" створена у 2015 році зі статутним капіталом у мільйон гривень. Фірма зареєстрована у квартирі столичного будинку, вид діяльності – "управління фінансовими ринками".
Директор фірми – 32-річний Олексій Вороненко. Він був помічником позафракційного нардепа Євгенія Мураєва, екс-члена партії "Опозиційний блок". Наразі ім'я Вороненка вже не значиться серед помічників народного обранця, однак ця інформація зберіглась у кеші сторінки – до кінця 2017 року чоловік був серед тих, хто допомагав Мураєву на платній основі.
Водночас, з грудня 2018 року Вороненко періодично публікує у Facebook пости з негативною оцінкою Мураєва. Він називає депутата "балаболом" , "зрадником" і "агентом СБУ", пише, що обранець "кинув свої прибічників".
У 2014 році Вороненко балотувався до Верховної Ради як самовисуванець.
Власники "Скомпані" – Сергій Коренєв і Костянтин Заграничний.
Як повідомляє журналістка-розслідувачка Наталія Седлецька, фірма-переможець не має відповідного досвіду управління.
"Із схожих проектів компанії її представники назвали управління приміщеннями Укрпошти. Залучена консультантка повідомила, що працювала маркетологом в ресторанах", – зазначила журналістка.
Денис Тарахкотелик, лідер активістів, які управляють "Межигір'ям" з 2014 року, сказав УП, що не виключає оскарження результатів конкурсу, але "потрібно почути, чи згодне суспільство".
Нагадаємо:
- Пошук управлінця "Межигір’ю" розпочали ще у листопаді 2018 року.
- У січні 2019 року журналісти-розслідувачі висловили занепокоєння непрозорістю відбору.
- Виявилось, що управління збирались довірити екс-медику ракетної частини.
- Після заяв журналістів АРМА продовжило конкурс ще на місяць
- Через брак претендентів конкурс неодноразово продовжували і змінювали його умови, щоб мотивувати бізнес брати участь у відборі.
- У Нацагентстві розповідали, що документи подавали лише два кандидати. Один із них – фірма "Атлант Девелоп", яка викликала занепокоєння у суспільстві. Другий – активісти, які наразі опікуються резиденцію, але не мають юридичного права брати участь у конкурсі.
- "Межигірʼя" раніше було резиденцією президента-втікача Віктора Януковича, але після його втечі з країни в лютому 2014 року територію взяли під контроль активісти самооборони.
- ГПУ з 2014 року розслідує ймовірне заволодіння держмайном – комплексом будівель будинку відпочинку "Межигір’я".
- У рамках кримінального провадження підозра повідомлена, зокрема, Януковичу.
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