Управління "Межигір’ям" довірили екс-помічнику Мураєва

Через півроку проведення конкурсу арештованій резиденції президента-втікача Віктора Януковича "Межигір'я" обрали управителя.

Відповідне рішення ухвалив тендерний комітет Агентства з розшуку та менеджменту активів на засіданні у середу.

Переможцем конкурсу стала маловідома ТОВ "Скомпані".

Його конкурентами були громадська організація "Національний парк України "Межигір'я" – активісти, які керують резиденцією з моменту втечі Януковича, та приватний підприємець "Гаянський Геннадій Григорович", який у Facebook називає себе журналістом.

"Скомпані" створена у 2015 році зі статутним капіталом у мільйон гривень. Фірма зареєстрована у квартирі столичного будинку, вид діяльності – "управління фінансовими ринками".

Директор фірми – 32-річний Олексій Вороненко. Він був помічником позафракційного нардепа Євгенія Мураєва, екс-члена партії "Опозиційний блок". Наразі ім'я Вороненка вже не значиться серед помічників народного обранця, однак ця інформація зберіглась у кеші сторінки – до кінця 2017 року чоловік був серед тих, хто допомагав Мураєву на платній основі.

Водночас, з грудня 2018 року Вороненко періодично публікує у Facebook пости з негативною оцінкою Мураєва. Він називає депутата "балаболом" , "зрадником" і "агентом СБУ", пише, що обранець "кинув свої прибічників".

У 2014 році Вороненко балотувався до Верховної Ради як самовисуванець.

Власники "Скомпані" – Сергій Коренєв і Костянтин Заграничний.

Як повідомляє журналістка-розслідувачка Наталія Седлецька, фірма-переможець не має відповідного досвіду управління.

"Із схожих проектів компанії її представники назвали управління приміщеннями Укрпошти. Залучена консультантка повідомила, що працювала маркетологом в ресторанах", – зазначила журналістка.

Денис Тарахкотелик, лідер активістів, які управляють "Межигір'ям" з 2014 року, сказав УП, що не виключає оскарження результатів конкурсу, але "потрібно почути, чи згодне суспільство".

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