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Управління "Межигір’ям" довірили екс-помічнику Мураєва

Середа, 29 травня 2019, 15:20

Через півроку проведення конкурсу арештованій резиденції президента-втікача Віктора Януковича "Межигір'я" обрали управителя.

Відповідне рішення ухвалив тендерний комітет Агентства з розшуку та менеджменту активів на засіданні у середу.

Переможцем конкурсу стала маловідома ТОВ "Скомпані".

Його конкурентами були громадська організація "Національний парк України "Межигір'я" – активісти, які керують резиденцією з моменту втечі Януковича, та приватний підприємець "Гаянський Геннадій Григорович", який у Facebook називає себе журналістом.

"Скомпані" створена у 2015 році зі статутним капіталом у мільйон гривень. Фірма зареєстрована у столичному будинку, у квартирі одного з власників, вид діяльності – "управління фінансовими ринками".

Директор фірми – 32-річний Олексій Вороненко. Він був помічником позафракційного нардепа Євгенія Мураєва, екс-члена партії "Опозиційний блок". Наразі ім'я Вороненка вже не значиться серед помічників народного обранця, однак ця інформація зберіглась у кеші сторінки – до кінця 2017 року чоловік був серед тих, хто допомагав Мураєву на платній основі.

Водночас, з грудня 2018 року Вороненко періодично публікує у Facebook пости з негативною оцінкою Мураєва. Він називає депутата "балаболом" , "зрадником" і "агентом СБУ", пише, що обранець "кинув своїх прибічників".

У 2014 році Вороненко балотувався до Верховної Ради як самовисуванець.

Власники "Скомпані" – Сергій Коренєв і Костянтин Заграничний.

Як повідомляє журналістка-розслідувачка Наталія Седлецька, фірма-переможець не має відповідного досвіду управління.

"Із схожих проектів компанії її представники назвали управління приміщеннями Укрпошти. Залучена консультантка повідомила, що працювала маркетологом в ресторанах", – зазначила журналістка.

Денис Тарахкотелик, лідер активістів, які управляють "Межигір'ям" з 2014 року, сказав УП, що не виключає оскарження результатів конкурсу, але "потрібно почути, чи згодне суспільство".

Нагадаємо:

  • Пошук управлінця "Межигір’ю" розпочали ще у листопаді 2018 року.
  • У січні 2019 року журналісти-розслідувачі висловили занепокоєння непрозорістю відбору.
  • Виявилось, що управління збирались довірити екс-медику ракетної частини.
  • Після заяв журналістів АРМА продовжило конкурс ще на місяць
  • Через брак претендентів конкурс неодноразово продовжували і змінювали його умови, щоб мотивувати бізнес брати участь у відборі.
  • У Нацагентстві розповідали, що документи подавали лише два кандидати. Один із них – фірма "Атлант Девелоп", яка викликала занепокоєння у суспільстві. Другий – активісти, які наразі опікуються резиденцію, але не мають юридичного права брати участь у конкурсі.
  • "Межигірʼя" раніше було резиденцією президента-втікача Віктора Януковича, але після його втечі з країни в лютому 2014 року територію взяли під контроль активісти самооборони.
  • ГПУ з 2014 року розслідує ймовірне заволодіння держмайном – комплексом будівель будинку відпочинку "Межигір’я".
  • У рамках кримінального провадження підозра повідомлена, зокрема, Януковичу.

Соня Лукашова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Межигір’я
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