Управитель "Межигір’ям" відхрещується від Мураєва і каже, що законно виграв конкурс

Директор фірми "Скомпані", яка виграла конкурс на управління арештованою резиденцією "Межигір’я", заявляє, що процедура відбору була законною.

Про це Олексій Вороненко написав у Facebook.

"Є чинне законодавство і процедура щодо конкурсу управителя Межигір'ям. Ми витримали букву закону від і до… Підкреслюю, все в рамках чинного Закону України", – зазначив чоловік.

Він каже, що вдячний активістам, які зберігали резиденцію до цього.

"Ми не вороги в цьому питанні, а якраз навпаки – партнери. В крайньому випадку – здорові опоненти", – стверджує Вороненко.

Чоловік також обурився "шумом" навколо його попередньої роботи помічником нардепа Євгенія Мураєва.

"Помічник, це що ключова фігура? Або це посада рівня глави Адміністрації Президента України? Гаразд би був помічником, але з січня 2018 го таким не є", – написав Вороненко, додавши, що активно критикував Мураєва через те, що "його позиція стала з роками все більше деструктивною і нікчемною."

Він пообіцяв не судитись із журналістами, однак попросив "не писати брехню".

Директор фірми-управителя також прокоментував позицію Громадської рада при АРМА, яка закликала провести новий конкурс.

"Громадська рада є консультативним органом при будь-якій державній структурі і не йому рекомендувати порушувати закон (цього в принципі ніхто не може робити)", – зазначив Вороненко.

Нагадаємо: