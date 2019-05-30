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Саакашвили не уверен, что его партия пойдет на выборы в Раду

Четверг, 30 мая 2019, 18:09

Экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили не намерен занимать должность в Кабинете Министров и сомневается, что его партия "Движение новых сил" 21 июля пойдет на досрочные парламентские выборы.

Об этом Саакашвили рассказал Deutsche Welle 29 мая.

Как сообщает издание, Саакашвили отметил, что не знает, сможет ли "Рух новых сил" найти свое место среди новых политиков.

"Маленькая ниша остается для новых политиков. Я не знаю, способен или я или политсила очень быстро занять эту нишу", - отметил он.

"Я думаю, что сейчас "Слуга народа" возьмет большинство в этом парламенте. Я не вижу конкуренции. Останется меньшинство, у которого будет часть просто пророссийского электората", - сказал Саакашвили.

Кроме того, он заверил, что откажется от должности в правительстве, если ему такую должность ​​предложат.

Напомним:

  • 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство Саакашвили. На следующий день тот прибыл из Польши в Украину.
  • Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года и запретили въезд до 13 февраля 2021 года. Политик пообещал вернуться в Украину и был не против занять должность премьер-министра.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СаакашвилиВерховная Рада
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