Після бунту колонію в Одесі хочуть законсервувати

Після бунту виправну колонію №51 в Одесі планують законсервувати.

Про це повідомив начальник південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції Олександр Малахов, передає "Радіо Свобода".

За його словами, будівля занадто сильно постраждала для подальшого функціонування, хоча до бунту можливість закриття колонії не розглядалася.

"Нами, дійсно, подано на розгляд комісії Міністерства юстиції матеріали щодо консервації 51-ї установи. Через ці події, які трапились, є неможливість її функціонування і на даний час ми чекаємо на результати розгляду цього питання в Міністерстві юстиції", – заявив Малахов і додав, що це буде найближчим часом.

Як зазначає видання, за попередніми оцінками, постраждали чергова частина і службові кабінети адміністрації, зруйновані дільниця пасивного контролю і банно-пральні комплекси, а також окремі частини відділень установи.

Після консервації ув’язнених планують розподілити по інших в’язницях південного регіону, зокрема до 83-ї, 72-ї та 10-ї, а також, можливо, відправити в інші регіони.

"В інтерв’ю "Радіо Свобода" отець Дмитро з Одесько-Балтської єпархії Православної церкви України, який займається духовним вихованням в місцях ув’язнення, казав, що про розформування колонії говорили давно, але Малахов заперечує цю інформацію. Долю землі вирішуватиме місцева влада, каже він. Малахов також покладає відповідальність за конфлікт винятково на ув’язнених і заперечує, що деякі з них постраждали під час бунту (повідомлялося про щонайменше двох постраждалих в’язнів – ред.)", - зазначає видання.

За словами виконувача обов’язків начальника філії державної установи "Центр охорони здоров’я ДКВС України" в Одеській області Аліни Фаліс, жоден з ув’язнених не звертався в день бунту із травмами до санітарної частини.

Зараз в установі запроваджено режим карантину, який триватиме до 7 червня.

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