После бунта колонию в Одессе хотят законсервировать

После бунта исправительную колонию №51 в Одессе планируют законсервировать.

Об этом сообщил начальник южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Александр Малахов, передает "Радио Свобода".



По его словам, здание слишком сильно пострадало для дальнейшего функционирования, хотя до бунта возможность закрытия колонии не рассматривалась.



"Нами действительно поданы на рассмотрение комиссии Министерства юстиции материалы по консервации 51-й учреждения. Через эти события, которые случились, не возможно его функционирование и в настоящее время мы ждем результатов рассмотрения этого вопроса в Министерстве юстиции", - заявил Малахов и добавил, что это будет в ближайшее время.



Как отмечает издание, по предварительным оценкам, пострадали дежурная часть и служебные кабинеты администрации, разрушены участок пассивного контроля и банно-прачечные комплексы, а также отдельные части отделений учреждения.



После консервации заключенных планируют распределить по другим тюрьмах южного региона, в частности в 83, 72 и 10, а также, возможно, отправить в другие регионы.



"В интервью "Радио Свобода" отец Дмитрий из Одесско-Балтской епархии Православной церкви Украины, который занимается духовным воспитанием в местах заключения, говорил, что о расформировании колонии говорили давно, но Малахов отрицает эту информацию. Судьбу земли решать местные власти, говорит он. Малахов также возлагает ответственность за конфликт исключительно на заключенных и отрицает, что некоторые из них пострадали во время бунта (сообщалось о как минимум двух пострадавших заключенных - ред.)", - отмечает издание.



По словам исполняющего обязанности начальника филиала государственного учреждения "Центр охраны здоровья ДКВС Украины" в Одесской области Алины Фалис, ни один из заключенных не обращался в день бунта с травмами в санитарной части.



Сейчас в учреждении введен режим карантина, который продлится до 7 июня.

Напомним: