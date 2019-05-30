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Зеленський: У нас дві війни – війна з Росією і війна з корупцією

Четвер, 30 травня 2019, 19:48

Президент Володимир Зеленський зустрівся з сенатором США Робертом Портманом, з яким обговорив політичну ситуацію в Україні та дострокові вибори до Верховної Ради.

Про це повідомляє прес-служба президента.

"Якщо б цей Парламент, що не працює, був і далі, то ми сформували б Уряд у грудні. Ми не можемо чекати. У нас дві війни – війна з Росією і війна з корупцією всередині країни, яка є загрозою, перш за все, для економіки України", – заявив Зеленський.

Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. Згідно з указом, вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
  • 24 травня у ЦВК заявили про початок виборчого процесу.

Українська правда
Теми: ЗеленськийСШАкорупціявибори
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