Зеленський: У нас дві війни – війна з Росією і війна з корупцією

Президент Володимир Зеленський зустрівся з сенатором США Робертом Портманом, з яким обговорив політичну ситуацію в Україні та дострокові вибори до Верховної Ради.

Про це повідомляє прес-служба президента.

"Якщо б цей Парламент, що не працює, був і далі, то ми сформували б Уряд у грудні. Ми не можемо чекати. У нас дві війни – війна з Росією і війна з корупцією всередині країни, яка є загрозою, перш за все, для економіки України", – заявив Зеленський.

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