Зеленский: У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией

Президент Владимир Зеленский встретился с сенатором США Робертом Портманом, с которым обсудил политическую ситуацию в Украине и досрочные выборы в Верховную Раду.

Об этом сообщает пресс-служба президента.



"Если бы этот Парламент, который не работает, был и впредь, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать. У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины", - заявил Зеленский.

Напомним: