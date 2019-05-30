Зеленский: У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией

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Четверг, 30 мая 2019, 19:48

Президент Владимир Зеленский встретился с сенатором США Робертом Портманом, с которым обсудил политическую ситуацию в Украине и досрочные выборы в Верховную Раду.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Если бы этот Парламент, который не работает, был и впредь, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать. У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины", - заявил Зеленский.

Напомним:

  • 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.
  • 24 мая в ЦИК заявили о начале избирательного процесса.

Украинская правда

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Темы: Зеленский США коррупция виборы


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