Гірників не мало бути у зоні обвалу шахти "Лісова" – заступник міністра

Заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун заявив, що шахтарі не повинні були знаходитися у тій частині шахти "Лісова", де стався обвал покрівлі.

Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає "Укрінформ".

"За попередньою інформацією, відбулося обвалення покрівлі, і за паспортом даної дільниці робітники в тому місці, де саме обвалилася покрівля, не повинні були знаходитися без відповідних попереджувальних заходів та присутності старшого інженерно-технічного нагляду", - сказав Корзун.

Водночас заступник міністра наголосив на тому, що поки це тільки попередні висновки щодо причин виникнення трагедії. Експертна комісія остаточний висновок не надала.

"Тільки після того, як він буде, ми зможемо сказати точну причину аварії та всі обставини", - додав він.

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