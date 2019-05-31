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Гірників не мало бути у зоні обвалу шахти "Лісова" – заступник міністра

П'ятниця, 31 травня 2019, 11:11

Заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун заявив, що шахтарі не повинні були знаходитися у тій частині шахти "Лісова", де стався обвал покрівлі.

Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає "Укрінформ".

"За попередньою інформацією, відбулося обвалення покрівлі, і за паспортом даної дільниці робітники в тому місці, де саме обвалилася покрівля, не повинні були знаходитися без відповідних попереджувальних заходів та присутності старшого інженерно-технічного нагляду", - сказав Корзун.

Водночас заступник міністра наголосив на тому, що поки це тільки попередні висновки щодо причин виникнення трагедії. Експертна комісія остаточний висновок не надала.

"Тільки після того, як він буде, ми зможемо сказати точну причину аварії та всі обставини", - додав він.

Нагадаємо:

  • У ніч на середу на шахті "Лісова" ДП "Львіввугілля" у селі Сілець Сокальського району Львівської області стався обвал породи, загинуло двоє гірників 1971 та 1997 років народження.
  • Президент Володимир Зеленський відвідав шахту "Лісова" у Сокальському районі Львівської області, де внаслідок аварії загинули двоє гірників – Михайло Турко та Михайло Павлик.
  • Президент підкреслив, що сім’ї загиблих шахтарів отримають підтримку від держави у 100 тисяч грн і пообіцяв вирішити питання із забезпеченням їх житлом.

Теми: шахтиаваріяЛьвівщина
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