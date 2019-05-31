Горняков не должно было быть в зоне обвала шахты "Лесная" – замминистра

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Пятница, 31 мая 2019, 11:11

Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун заявил, что шахтеры не должны были находиться в той части шахты "Лесная", где произошел обвал кровли.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает "Укринформ".

"По предварительной информации, произошло обрушение кровли, и по паспорту данного участка рабочие в том месте, где именно обрушилась кровля, не должны были находиться без соответствующих предупредительных мер и присутствия старшего инженерно-технического надзора", - сказал Корзун.

В то же время заместитель министра отметил, что пока это только предварительные выводы о причинах возникновения трагедии. Экспертная комиссия окончательный вывод не предоставила.

"Только после того, как он будет, мы сможем сказать точную причину аварии и все обстоятельства", - добавил он.

Напомним:

  • В ночь на среду на шахте "Лісова" ГП "Львіввугілля" в селе Селец Сокальского района Львовской области произошел обвал породы, где погибли два горняка 1971 по 1997 годов рождения.
  • Президент Владимир Зеленский посетил шахту "Лесная" в Сокольском районе Львовской области, где в результате аварии погибли двое горняков - Михаил Турко и Михаил Павлик.
  • Президент подчеркнул, что семьи погибших шахтеров получат поддержку от государства в 100 000 грн и пообещал решить вопрос с обеспечением их жильем.

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Темы: шахты авария Львовщина


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