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Коломойський розповів, кому буде симпатизувати на парламентських виборах

Понеділок, 27 травня 2019, 06:22
Коломойський розповів, кому буде симпатизувати на парламентських виборах

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що на майбутніх парламентських виборах буде симпатизувати "усім, крім БПП".

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

На питання, чи буде він "мочити" БПП, Коломойський відповів, що йому "не треба їх мочити". 

"Порошенко щойно пішов, і зараз посиплеться на нього все, що за останні 5 років накопичилося. З іншого боку, це теж непогано, тому що це дощ.

І якщо він виживе, якщо ця політична сила виживе, то вона очиститься, вже потім наступного разу, до наступних виборів їм вже закидати це не треба буде", - вважає олігарх.

Також Коломойський сказав, що підтримує партію "Слуга народу".

На питання, чи може він підтримувати Володимира Гройсмана, Коломойський відповів: " Дивлячись з ким він піде, з якими гаслами. Так він мені не симпатичний. Але не так, щоб я був проти нього, але ...".

Бізнесмен не вважає, що Арсеній Яценюк йтиме на парламентські вибори: "Просто він людина, яка не любить поразок. Піти - і скільки він там набере?".

На ремарку, що Яценюк може об'єднатися з Гройсманом, Коломойський відповів: "І яким номером?".

При цьому, олігарх вважає, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков "навряд чи" піде на парламентські вибори.

"А з ким Авакову йти? Гройсман незрозуміло, що там за партія, братська могила. Я думаю, Аваков перебуває сьогодні в тому стані, що йому взагалі ні з ким не треба йти. Він сам по собі величина", - заявив Коломойський.

Він вважає, що Аваков залишиться міністром, адже він "усіх влаштовує". 

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Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. Згідно з указом, позачергові вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
  • Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.
  • Він попросив проголосувати за внесення змін до закону про вибори народних депутатів – скасувати мажоритарну частину виборів до ВР і знизити прохідний бар’єр до 3%.
  • Однак 22 травня Верховна Рада провалила законопроекти президента і навіть не внесла їх до порядку денного.
  • Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що за діючою процедурою системи закупівель ЦВК не встигне роздрукувати бюлетені та підготувати виборчий процес.

Українська правда

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Теми: КоломойськийБППвибориАваков
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