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Аваков заявил, что баллотироваться не будет и гарантирует честные выборы

Пятница, 31 мая 2019, 11:26
Аваков заявил, что баллотироваться не будет и гарантирует честные выборы
Андрей Гудзенко, LIGA.net

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что не будет баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.

Об этом он написал на своих страницах в соцсетях.

"Для того, чтобы гарантировать равноудаленность и беспристрастность системы МВД на парламентских выборах, я принял решение не принимать политического участия в этой избирательной кампании и не баллотироваться в народные депутаты Украины", - пишет министр.

Аваков заверил, что как министр, "честно выполнит свои обязанности по координации деятельности Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Пограничной и Миграционной службы по обеспечению избирательного процесса на внеочередных парламентских выборах".

"У нас достаточно сил, средств и опыта провести парламентские выборы на самом высоком уровне", - подчеркнул министр.

Аваков сообщил, что рабочая группа МВД возобновила свою деятельность в тесном сотрудничестве с партнерами: Центральной избирательной комиссией и Гражданской сетью "ОПОРА".

"Призываю всех кандидатов вести избирательную кампанию в строгом соответствии с Законом, не применять сомнительные и противозаконные схемы и сотрудничать с МВД в части обеспечения общественной безопасности", - сказал министр.

Напомним:

  • Ранее олигарх Игорь Коломойский, которого считают покровителем действующего президента Владимира Зеленского, в интервью "Украинской правде" называл главу МВД Арсена Авакова "гарантом", намекнув на порядок во время выборов.
  • Олигарх высказал мнение, что Аваков останется на посту министра внутренних дел при президенте Зеленском.
  • На вопрос, может ли Аваков пойти на парламентские выборы, Коломойский выразил сомнение. "С кем Авакову идти? Гройсман непонятно, что там за партия, братская могила", – сказал бизнесмен.

Украинская правда
Темы: АваковвиборыВерховная Рада
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