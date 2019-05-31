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В Кабміні кажуть, що одну з мрій Зеленського втілили 3 роки тому

П'ятниця, 31 травня 2019, 14:14

Перший віце-прем’єр Степан Кубів заявив, що проект "держави у смартфоні", про який на форумі інтернет-діячів президент Володимир Зеленський розповів як про свою мрію, вже три роки як утілений в життя.

Про це він сказав на засіданні Верховної Ради в п’ятницю, інформує Урядовий портал.

"Те, що зараз називають "державою в смартфоні", ми уже створили. Завдяки Мінекономрозвитку державні закупівлі, мала приватизація, звіти про технічну допомогу та державні підприємства – у кожного громадянина в смартфоні. Ви можете купувати у держави, продавати державі та контролювати державу, не виходячи з дому", – розповів Кубів.

За його словами, на сайті Кабміну можна також зареєструвати свій бізнес, отримати довідки та витяги з реєстрів, подати заяву на допомогу при народженні дитини. Загалом доступно 125 адміністративних послуг онлайн.

"З першої половини червня кожен охочий зможе отримувати інформацію про фінансовий стан трьох з половиною тисяч державних підприємств онлайн. Ми переходимо на збір фінансової звітності в електронному форматі. Будь-хто зможе побачити, які підприємства є прибутковими, а які приносять збиток державі", – підсумував Кубів.

Нагадаємо:

  • На iForum Зеленський зізнався, що мріє про "державу у смартфоні". У вівторок 28 травня представник президента обговорив з міжнародними експертами реалізацію проекту електронного уряду. Планується усі державні послуги зосередити на одному сайті.
  • Також команда Зеленського запустила проект Lift, який дозволить новим людям прийти у політику та втілити нові ідеї в управлінні державою.

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівЗеленський
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