В Кабмине говорят, что одну мечту Зеленского воплотили 3 года назад

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Пятница, 31 мая 2019, 14:14

Первый вице-премьер Степан Кубив заявил, что проект "государства в смартфоне", о котором на форуме интернет-деятелей президент Владимир Зеленский рассказал как о своей мечте, уже три года как воплощен в жизнь.

Об этом он сказал на заседании Верховной Рады в пятницу, информирует сайт правительства.

"То, что сейчас называют "государством в смартфоне", мы уже создали. Благодаря Минэкономразвития государственные закупки, малая приватизация, отчеты о технической помощи и государственные предприятия - у каждого гражданина в смартфоне. Вы можете покупать у государства, продавать государству и контролировать государство не выходя из дома", - рассказал Кубив.

По его словам, на сайте Кабмина можно зарегистрировать свой бизнес, получить справки и выписки из реестров, подать заявление на пособие при рождении ребенка. В общем доступно онлайн 125 административных услуг.

"С первой половины июня каждый желающий сможет получать онлайн информацию о финансовом состоянии трех с половиной тысяч государственных предприятий. Мы переходим на сбор финансовой отчетности в электронном формате. Каждый сможет увидеть, какие предприятия являются прибыльными, а какие приносят ущерб государству", - подытожил Кубив.

Напомним

  • На iForum Зеленский признался, что мечтает о "государстве в смартфоне". Во вторник 28 мая представитель президента обсудил с международными экспертами реализацию проекта электронного правительства. Планируется все государственные услуги сосредоточить на одном сайте.
  • Кроме того, команда Зеленского запустила проект Lift, который позволит новым людям прийти в политику и воплотить новые идеи в управлении государством.

Украинская правда

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Темы: Кабинет министров Зеленский


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