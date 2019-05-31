Зеленський сподівається на продовження санкцій проти РФ

Президент Володимир Зеленський сподівається на продовження міжнародної санкційної політики проти Росії, поки окупанти не повернуть українські території.

Про це він заявив під час зустрічі з міністрами закордонних справ Швеція Маргот Вальстрьом і Польщі Яцеком Чапутовичем, повідомляє прес-служба АП.

"Дякую за підтримку санкційної політики проти Росії та сподіваюся на її продовження – поки українські території не будуть повернуті повністю", – зазначив Зеленський.

Також він подякував за підтримку України у питанні звільнення українських полонених.

Зеленський запевнив іноземних партнерів, що Україна продовжить рух у напрямку поглиблення інтеграції з Європейським союзом і НАТО.

Президент сказав, що Україна, крім повернення територій, має вибороти перемогу у боротьбі з корупцією, бідністю та економічною стагнацією

Відзначається, що іноземці підтвердили послідовну підтримку України.

Зеленський заявив, що для України важливо зберегти позитивні здобутки останніх років і прискорити виконання Угоди про асоціацію.

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