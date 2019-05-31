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Зеленський сподівається на продовження санкцій проти РФ

П'ятниця, 31 травня 2019, 15:58

Президент Володимир Зеленський сподівається на продовження міжнародної санкційної політики проти Росії, поки окупанти не повернуть українські території.

Про це він заявив під час зустрічі з міністрами закордонних справ Швеція Маргот Вальстрьом і Польщі Яцеком Чапутовичем, повідомляє прес-служба АП.

"Дякую за підтримку санкційної політики проти Росії та сподіваюся на її продовження – поки українські території не будуть повернуті повністю", – зазначив Зеленський.

Також він подякував за підтримку України у питанні звільнення українських полонених.

Зеленський запевнив іноземних партнерів, що Україна продовжить рух у напрямку поглиблення інтеграції з Європейським союзом і НАТО.

Президент сказав, що Україна, крім повернення територій, має вибороти перемогу у боротьбі з корупцією, бідністю та економічною стагнацією

Відзначається, що іноземці підтвердили послідовну підтримку України.

Зеленський заявив, що для України важливо зберегти позитивні здобутки останніх років і прискорити виконання Угоди про асоціацію.

Нагадаємо:

  • 20 травня Зеленський зустрівся з представниками адміністрації США і Конгресу.
  • Зеленський закликав США продовжувати посилення санкцій проти РФ.
  • У Росії заявили, що заклик президента України Володимира Зеленського посилити санкції проти Росії "не відзначається новизною" і подібний до риторики попередніх 5 років.
  • З американської сторони у зустрічі взяли участь міністр енергетики США Рік Перрі, спеціальний представник США з питань України Курт Волкер і сенатор США Рон Джонсон.
  • Російський президент Володимир Путін не вітав Зеленського з перемогою на виборах та офіційним вступом на посаду.
  • Раніше у Кремлі заявили, що Путін привітає Зеленського з першими успіхами в справі врегулювання ситуації на Донбасі і нормалізації російсько-українських відносин, якщо це станеться.

Українська правда
Теми: ЗеленськийсанкціїРосіяПольщаШвеція
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