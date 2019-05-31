Зеленський сподівається на продовження санкцій проти РФ
Президент Володимир Зеленський сподівається на продовження міжнародної санкційної політики проти Росії, поки окупанти не повернуть українські території.
Про це він заявив під час зустрічі з міністрами закордонних справ Швеція Маргот Вальстрьом і Польщі Яцеком Чапутовичем, повідомляє прес-служба АП.
"Дякую за підтримку санкційної політики проти Росії та сподіваюся на її продовження – поки українські території не будуть повернуті повністю", – зазначив Зеленський.
Також він подякував за підтримку України у питанні звільнення українських полонених.
Зеленський запевнив іноземних партнерів, що Україна продовжить рух у напрямку поглиблення інтеграції з Європейським союзом і НАТО.
Президент сказав, що Україна, крім повернення територій, має вибороти перемогу у боротьбі з корупцією, бідністю та економічною стагнацією
Відзначається, що іноземці підтвердили послідовну підтримку України.
Зеленський заявив, що для України важливо зберегти позитивні здобутки останніх років і прискорити виконання Угоди про асоціацію.
Нагадаємо:
- 20 травня Зеленський зустрівся з представниками адміністрації США і Конгресу.
- Зеленський закликав США продовжувати посилення санкцій проти РФ.
- У Росії заявили, що заклик президента України Володимира Зеленського посилити санкції проти Росії "не відзначається новизною" і подібний до риторики попередніх 5 років.
- З американської сторони у зустрічі взяли участь міністр енергетики США Рік Перрі, спеціальний представник США з питань України Курт Волкер і сенатор США Рон Джонсон.
- Російський президент Володимир Путін не вітав Зеленського з перемогою на виборах та офіційним вступом на посаду.
- Раніше у Кремлі заявили, що Путін привітає Зеленського з першими успіхами в справі врегулювання ситуації на Донбасі і нормалізації російсько-українських відносин, якщо це станеться.