Зеленский надеется на продление санкций против РФ

1111 просмотров
Пятница, 31 мая 2019, 15:58

Президент Владимир Зеленский надеется на продолжение международной санкционной политики против России, пока оккупанты не вернут украинские территории.

Об этом он заявил во время встречи с министрами иностранных дел Швеция Маргот Валльстрём и Польши Яцеком Чапутовичем, сообщает пресс-служба АП.

"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на его продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - отметил Зеленский.

Также он поблагодарил за поддержку Украины в вопросе освобождения украинских пленных.

Зеленский заверил иностранных партнеров, что Украина продолжит движение в направлении углубления интеграции с Европейским союзом и НАТО.

Он заявил, что Украина, кроме возвращения территорий, должна одержать победу в борьбе с коррупцией, бедностью и экономической стагнацией.

Отмечается, что иностранцы подтвердили последовательную поддержку Украины.

Зеленский заявил, что для Украины важно сохранить позитивные достижения последних лет и ускорить выполнение соглашения об ассоциации.

Напомним: 

  • 20 мая Зеленский встретился с представителями администрации США и Конгресса.
  • Зеленский призвал США продолжать ужесточение санкций против РФ.
  • В России заявили, что призыв президента Украины Владимира Зеленского усилить санкции против России "не блещет новизной" и подобный риторике предыдущих 5 лет.
  • С американской стороны во встрече приняли участие министр энергетики США Рик Перри, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер и сенатор США Рон Джонсон.
  • Российский президент Владимир Путин не приветствовал Зеленского с победой на выборах и официальным вступлением в должность.
  • Ранее в Кремле заявили, что Путин поздравит Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования ситуации на Донбассе и нормализацией российско-украинских отношений, если это произойдет.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский санкции Росcия Польша Швеция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Остановить Коломойского 31 мая 2019, 16:00
Зеленский продолжает увольнения в СБУ: еще три указа 31 мая 2019, 15:57
Глава МИД Польши рассказал о различиях и сходстве между Порошенко и Зеленским 31 мая 2019, 15:51
Все новости
Главные новости
США прислали в Украину замену Йованович
Зеленский утвердил новый состав СНБО. Список
Порошенко возглавил новую партию
В Администрации президента открестились от заявлений партнера Зеленского о языке
Все новости
мандри

Тустань: уникальная средневековая крепость в Карпатах, о которой вы даже не слышали

Опыт

Три истории украинок, которые вышли замуж в Африку, Азию и Латинскую Америку

психология

8 советов, как разговаривать с детьми

Поиск по сайту
Архив
Весь архів