Зеленский надеется на продление санкций против РФ
Президент Владимир Зеленский надеется на продолжение международной санкционной политики против России, пока оккупанты не вернут украинские территории.
Об этом он заявил во время встречи с министрами иностранных дел Швеция Маргот Валльстрём и Польши Яцеком Чапутовичем, сообщает пресс-служба АП.
"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на его продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - отметил Зеленский.
Также он поблагодарил за поддержку Украины в вопросе освобождения украинских пленных.
Зеленский заверил иностранных партнеров, что Украина продолжит движение в направлении углубления интеграции с Европейским союзом и НАТО.
Он заявил, что Украина, кроме возвращения территорий, должна одержать победу в борьбе с коррупцией, бедностью и экономической стагнацией.
Отмечается, что иностранцы подтвердили последовательную поддержку Украины.
Зеленский заявил, что для Украины важно сохранить позитивные достижения последних лет и ускорить выполнение соглашения об ассоциации.
Напомним:
- 20 мая Зеленский встретился с представителями администрации США и Конгресса.
- Зеленский призвал США продолжать ужесточение санкций против РФ.
- В России заявили, что призыв президента Украины Владимира Зеленского усилить санкции против России "не блещет новизной" и подобный риторике предыдущих 5 лет.
- С американской стороны во встрече приняли участие министр энергетики США Рик Перри, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер и сенатор США Рон Джонсон.
- Российский президент Владимир Путин не приветствовал Зеленского с победой на выборах и официальным вступлением в должность.
- Ранее в Кремле заявили, что Путин поздравит Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования ситуации на Донбассе и нормализацией российско-украинских отношений, если это произойдет.