Підлеглі Кернеса купили ялинки по чверті мільйона за штуку

У квітні Харківська міська рада замовила дерев на 15 мільйонів гривень, вартість ялини та граба виявилася дорожчою за ринкову у 10 і 4 рази відповідно.

Про це повідомляють "Наші Гроші".

Згідно з інформацією на сайті закупівель "Прозоро", за 5 ялин колючих "Глаука" 8-9 м заввишки із п’ятьма формуваннями кореневої системи заплатили по 248 тисяч гривень за штуку, хоча на ринку їх можна придбати за 28 тисяч гривень.

За 11 грабів "Фастігіата" 8 м заввишки й 25 см завтовшки із чотирма формуваннями кореневої системи заплатили 294 тисячі гривень за штуку замість ринкових 76 тисяч.

Журналісти повідомляють, що у тендері перемогла компанія "Голландські троянди", засновником якої є екс-депутат Кременчуцької міськради від Партії регіонів Ігор Кушнір.

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