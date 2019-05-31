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Подчиненные Кернеса купили елок по четверти миллиона за штуку

Пятница, 31 мая 2019, 16:28

В апреле Харьковский городской совет заказал деревьев на 15 миллионов гривен, стоимость ели и граба оказалась дороже рыночной в 10 и 4 раза соответственно.

Об этом сообщают "Наші гроші".

Согласно информации на сайте закупок "Прозорро", за 5 елей колючих "Глаука" 8-9 м высотой с пятью формированиями корневой системы заплатили по 248 000 гривен за штуку, хотя на рынке их можно приобрести за 28 000 гривен.

За 11 грабов "Фастигиата" 8 м высотой и 25 см толщиной с четырьмя формированиями корневой системы заплатили 294 000 гривен за штуку вместо рыночных 76 000.

Журналисты сообщают, что в тендере победила компания "Голландские розы", учредителем которой является экс-депутат Кременчугского горсовета от Партии регионов Игорь Кушнир.

Напомним:

  • Вследствие расследования издания "Наші гроші" стало известно, что жена Кернеса обладает шикарным автопарком и недвижимостью в 450 квадратных метров.

Темы: КернесХарьков
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