Подчиненные Кернеса купили елок по четверти миллиона за штуку
В апреле Харьковский городской совет заказал деревьев на 15 миллионов гривен, стоимость ели и граба оказалась дороже рыночной в 10 и 4 раза соответственно.
Об этом сообщают "Наші гроші".
Согласно информации на сайте закупок "Прозорро", за 5 елей колючих "Глаука" 8-9 м высотой с пятью формированиями корневой системы заплатили по 248 000 гривен за штуку, хотя на рынке их можно приобрести за 28 000 гривен.
За 11 грабов "Фастигиата" 8 м высотой и 25 см толщиной с четырьмя формированиями корневой системы заплатили 294 000 гривен за штуку вместо рыночных 76 000.
Журналисты сообщают, что в тендере победила компания "Голландские розы", учредителем которой является экс-депутат Кременчугского горсовета от Партии регионов Игорь Кушнир.
Напомним:
- Вследствие расследования издания "Наші гроші" стало известно, что жена Кернеса обладает шикарным автопарком и недвижимостью в 450 квадратных метров.
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