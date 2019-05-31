Одесскую колонию законсервировали после бунта
Одесскую исправительную колонию №51 решили законсервировать.
Об этом сообщает Администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в Facebook.
"31.05.2019 в Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины под председательством заместителя Министра юстиции Чернышева Д.В. состоялось заседание комиссии по оптимизации следственных изоляторов, учреждений исполнения наказаний и предприятий учреждений исполнения наказаний", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в колонии держится 449 осужденных, что составляет 45% от планового наполнения и "дает основания для принятия решения о консервации этого учреждения".
Также во время бунта были повреждены межзонный КПП, помещение дежурной части и административного здания в зоне, помещение оперативного отдела, отдела социально-воспитательной и психологической работы с осужденными, отдела надзора и безопасности.
Кроме того, в непригодном состоянии находится банно-прачечный комбинат, магазин и помещение участке усиленного контроля.
"Учитывая это, членами комиссии единогласно принято решение оптимизировать деятельность государственного учреждения "Южная исправительная колония (№ 51)" путем консервации", - отметили в ведомстве.
Напомним:
- 27 мая в Одессе вспыхнули беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима №51, что на Люстдорфской дороге.
- В полиции заявили о 4 постравдавших работниках.
- Полиция начала уголовное производство по статье 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) Уголовного кодекса.
- Госбюро расследований возбудило уголовное дело по факту служебной халатности после бунта осужденных в исправительной колонии №51 в Одессе.
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