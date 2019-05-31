Одесскую колонию законсервировали после бунта

Одесскую исправительную колонию №51 решили законсервировать.



Об этом сообщает Администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в Facebook.



"31.05.2019 в Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины под председательством заместителя Министра юстиции Чернышева Д.В. состоялось заседание комиссии по оптимизации следственных изоляторов, учреждений исполнения наказаний и предприятий учреждений исполнения наказаний", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в колонии держится 449 осужденных, что составляет 45% от планового наполнения и "дает основания для принятия решения о консервации этого учреждения".



Также во время бунта были повреждены межзонный КПП, помещение дежурной части и административного здания в зоне, помещение оперативного отдела, отдела социально-воспитательной и психологической работы с осужденными, отдела надзора и безопасности.



Кроме того, в непригодном состоянии находится банно-прачечный комбинат, магазин и помещение участке усиленного контроля.



"Учитывая это, членами комиссии единогласно принято решение оптимизировать деятельность государственного учреждения "Южная исправительная колония (№ 51)" путем консервации", - отметили в ведомстве.

Напомним: