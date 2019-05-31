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Аласанія заявив, що у Зеленського йому сказали "дивні речі"

П'ятниця, 31 травня 2019, 20:56
Аласанія заявив, що у Зеленського йому сказали дивні речі

Голова правління Суспільного мовлення Зураб Аласанія запевнив, що "Суспільне" продовжить свою роботу, але розповів про "політичну невизначеність".

Про це Аласанія сказав "Громадському".

"Суспільне та його філії будуть жити. Єдине, що можу сказати, що є невизначеність політична. В адміністрації нинішнього президента мені були сказані дивні речі, які я не дуже розумію. До прикладу — стара система всім не подобалась, треба лікувати її. Але ліки можуть стати загрозою для життя і мати такий побічний ефект, що не зрозуміло, що з цього вийде. Тобто я такий насторожений", — розповів він.

Також Аласанія повідомив про те, що "Суспільне" не отримало у першому півріччі повного фінансування.

За його словами, уряд виділив 59% фінансування, але обіцяв переглянути це питання. Однак, за словами Аласанії, більше грошей мовник не отримав.

"Мали переглянути у першому півріччі, але нічого не переглянули. Але ми звикли до цього. Кожного разу вони кажуть — переглянемо, але потім не переглядають. Тому ми на півроку живемо весь рік", — зазначив він.

Нагадаємо:

  • 31 січня Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України прийняла рішення про дострокове звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління Суспільного мовлення.
  • 12 лютого наглядова рада НСТУ вирішила звільнити Аласанію з 6 травня 2019 року,.
  • Сам Аласанія вирішив подати в суд на НСТУ й Наглядову раду, яка вирішила його звільнити.
  • Станом на 6 травня Наглядова Рада НСТУ поки що не звільнила Аласанію.

"Українська правда" у Threads

Теми: Суспільне
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