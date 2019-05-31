Аласания заявил, что у Зеленского ему сказали "странные вещи"

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Пятница, 31 мая 2019, 20:56

Председатель правления Общественного вещания Зураб Аласания заверил, что "Суспильне" продолжит свою работу, но рассказал о "политической неопределенности".

Об этом Аласания сказал "Громадському".

"Суспильне и его филиалы будут жить. Единственное, что могу сказать, что есть неопределенность политическая. В администрации нынешнего президента мне были сказаны странные вещи, которые я не очень понимаю. К примеру - старая система всем не нравилась, надо лечить. Но лекарства могут стать угрозой для жизни и иметь такой побочный эффект, что не понятно, что из этого получится. То есть я такой настороженный", - рассказал он.

Также Аласания сообщил о том, что "Суспильне" не получило в первом полугодии полного финансирования.

По его словам, правительство выделило 59% финансирования, но обещало пересмотреть этот вопрос. Однако, по словам Аласании, больше денег вещатель не получил.

"Должны былм пересмотреть в первом полугодии, но ничего не пересмотрели. Но мы привыкли к этому. Каждый раз они говорят - пересмотрим, но потом не пересматривают. Поэтому мы на полгода живем весь год", - отметил он.

Напомним:

  • Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном увольнении Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания.
  • 12 февраля наблюдательный совет НОТУ решил уволить Аласанию с 6 мая 2019 года.
  • Сам Аласания решил подать в суд на НОТУ и Набсовет, который решил его уволить.
  • По состоянию на 6 мая, Наблюдательный совет НСТУ пока не уволил Аласанию.

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Темы: "Суспильне"


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